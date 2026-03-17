Αν αγαπάς την ιαπωνική κουζίνα αλλά θέλεις κάτι απλό, σπιτικό και χωρίς περιττές τεχνικές, τα onigiri είναι η ιδανική αρχή. Πρόκειται για ρυζομπαλάκια που τρώγονται στο χέρι, γεμισμένα με αλμυρές ή πιο ιδιαίτερες γεύσεις και τυλιγμένα με φύλλο nori. Στην Ιαπωνία είναι καθημερινό σνακ, εδώ όμως μοιάζουν με μικρή γαστρονομική εμπειρία.

Η βάση είναι το σωστά μαγειρεμένο ρύζι κοντού κόκκου. Από εκεί και πέρα, μπορείς να επιλέξεις κλασική γέμιση με umeboshi ή μια πιο ήπια εκδοχή με καλαμπόκι και βούτυρο.

Υλικά

Για το ρύζι

300 γρ. ρύζι ιαπωνικού τύπου, κοντού κόκκου

1 έως 1½ μεγάλο φύλλο nori περίπου 20 εκ.

Για γέμιση με umeboshi (προαιρετικά)

5 εκ. kombu περίπου 5 γρ., μουλιασμένο σε κρύο νερό για 10 λεπτά

2 κ.γ. σόγια σος

1 κ.γ. sake

1 κ.γ. mirin

1 κ.γ. ζάχαρη

2 umeboshi δαμάσκηνα τουρσί

1 κ.σ. σουσάμι

Για γέμιση με γλυκό καλαμπόκι (προαιρετικά)

15 γρ. βούτυρο αγελάδος

1 μικρό κουτί καλαμπόκι στραγγισμένο ή μισό καλαμπόκι φρέσκο

5 γρ. flakes bonito

1½ κ.γ. σόγια σος

1 πρέζα θαλασσινό αλάτι

Εκτέλεση

Προετοιμάζουμε το ρύζι

Ξεπλένουμε το ρύζι σε πέντε αλλαγές νερού μέχρι το νερό να γίνει πιο καθαρό. Το στραγγίζουμε, το μεταφέρουμε σε κατσαρόλα και το αφήνουμε να μουλιάσει σε περίπου 400 ml νερό για μία ώρα.

Σκεπάζουμε με καπάκι και φέρνουμε σε βρασμό σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 10 έως 15 λεπτά. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε το καπάκι. Όταν αρχίσει να βράζει, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για άλλα 10 έως 15 λεπτά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το ρύζι να αχνιστεί για 10 λεπτά ακόμη. Στη συνέχεια το ανακατεύουμε απαλά από τον πάτο της κατσαρόλας και το χωρίζουμε σε τέσσερις ή έξι μερίδες.

Γέμιση με umeboshi

Βγάζουμε το kombu από το νερό και το κόβουμε σε λεπτές λωρίδες. Το σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά με το μισό νερό μουλιάσματος, τη σόγια σος, το sake, το mirin και τη ζάχαρη μέχρι να εξατμιστούν σχεδόν όλα τα υγρά. Το αφήνουμε να κρυώσει.

Αφαιρούμε τα κουκούτσια από τα umeboshi και τα ψιλοκόβουμε.

Βρέχουμε τα χέρια μας και τα αλατίζουμε ελαφρά. Παίρνουμε μία μερίδα ρυζιού, κάνουμε μια μικρή λακκούβα στο κέντρο και προσθέτουμε μέρος από το umeboshi και το kombu. Κλείνουμε το ρύζι γύρω από τη γέμιση και πλάθουμε απαλά σε τριγωνικό σχήμα, γυρίζοντας το ρυζομπαλάκι στα χέρια μας. Επαναλαμβάνουμε για τα υπόλοιπα.

Γέμιση με γλυκό καλαμπόκι

Λιώνουμε το βούτυρο σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε το καλαμπόκι και σοτάρουμε για 3 λεπτά. Ρίχνουμε τα bonito flakes και τη σόγια σος, ανακατεύουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε μια πρέζα αλάτι.

Αναμειγνύουμε το μείγμα με το υπόλοιπο ρύζι και πλάθουμε σε τρίγωνα ή μπαλάκια.

Το τελείωμα

Κόβουμε το φύλλο nori σε τέσσερις ή έξι λωρίδες. Τοποθετούμε κάθε onigiri στο κέντρο και διπλώνουμε το nori γύρω του.

Τα onigiri τρώγονται φρέσκα, σε θερμοκρασία δωματίου, και είναι ιδανικά για σνακ, για το γραφείο ή για ένα ελαφρύ γεύμα στο σπίτι.

Καλή απόλαυση!