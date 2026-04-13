Το αρνάκι της Κυριακής περίσσεψε και δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει χαμένο. Αντί να το ζεστάνεις απλώς, μπορείς να το μεταμορφώσεις σε μια λαχταριστή, παραδοσιακή κρεατόπιτα που μοσχοβολάει σπίτι, οικογένεια και ελληνική κουζίνα. Με τραγανό φύλλο και ζουμερή γέμιση, είναι ιδανική για το κυριακάτικο τραπέζι αλλά και για κολατσιό την επόμενη μέρα.

Υλικά

Για τη γέμιση

500 γρ. αρνάκι ψημένο που περίσσεψε, ψιλοκομμένο

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 κουταλιές ελαιόλαδο

1/2 φλιτζάνι ψιλοκομμένο μαϊντανό

100 γρ. φέτα τριμμένη

2 αυγά

Αλάτι και πιπέρι

Λίγο μοσχοκάρυδο προαιρετικά

Για το φύλλο

1 πακέτο χωριάτικο φύλλο ή φύλλο κρούστας

Ελαιόλαδο για άλειμμα

Εκτέλεση

Σε ένα τηγάνι ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει. Προσθέτεις το ψιλοκομμένο αρνάκι και ανακατεύεις για λίγα λεπτά ώστε να ενωθούν τα αρώματα. Αποσύρεις από τη φωτιά και αφήνεις το μείγμα να κρυώσει ελαφρώς.

Σε ένα μπολ ανακατεύεις το κρέας με τον μαϊντανό, τη φέτα και τα αυγά. Δοκιμάζεις και προσθέτεις αλάτι, πιπέρι και αν θέλεις λίγο μοσχοκάρυδο.

Λαδώνεις ένα ταψί και στρώνεις τα μισά φύλλα, αλείφοντας το καθένα με λίγο ελαιόλαδο. Απλώνεις ομοιόμορφα τη γέμιση και καλύπτεις με τα υπόλοιπα φύλλα, λαδώνοντάς τα ενδιάμεσα. Χαράζεις ελαφρώς την πίτα σε κομμάτια.

Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 45 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια.

Αφήνεις να σταθεί λίγο πριν την κόψεις για να μη διαλυθεί η γέμιση και σερβίρεις ζεστή ή σε θερμοκρασία δωματίου.

Καλή απόλαυση!