Αυτά τα κουλούρια δεν είναι απλώς ένα ακόμη πασχαλινό γλυκό. Έχουν χαρακτήρα, άρωμα και εκείνη τη νοσταλγική αίσθηση που θυμίζει παλιές κουζίνες και οικογενειακά τραπέζια. Τα σμυρνέικα κουλούρια είναι πιο αρωματικά και ελαφρώς πιο τραγανά από τα κλασικά, με νότες πορτοκαλιού και βανίλιας που κάνουν τη διαφορά.

Υλικά

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

250 γρ. βούτυρο (ή μαργαρίνη) σε θερμοκρασία δωματίου

300 γρ. ζάχαρη

4 αυγά

100 ml γάλα

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

1 βανίλια

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 πρέζα αλάτι

Για το άλειμμα:

1 αυγό χτυπημένο

Λίγο νερό

Εκτέλεση

Η βάση της ζύμης

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάς το βούτυρο με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν. Προσθέτεις ένα-ένα τα αυγά, συνεχίζοντας το ανακάτεμα. Ρίχνεις το γάλα, το ξύσμα πορτοκαλιού, τη βανίλια και το αλάτι.

Το δέσιμο

Κοσκινίζεις το αλεύρι με το μπέικιν πάουντερ και το προσθέτεις σταδιακά στο μείγμα. Ζυμώνεις μέχρι να έχεις μια μαλακή, εύπλαστη ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια.

Το πλάσιμο

Παίρνεις μικρά κομμάτια ζύμης και πλάθεις κουλούρια σε ό,τι σχήμα θέλεις. Παραδοσιακά γίνονται πλεξούδες ή στρογγυλά στεφανάκια.

Το ψήσιμο

Τοποθετείς τα κουλούρια σε ταψί με λαδόκολλα, τα αλείφεις με το αυγό και ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 20–25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

Μικρά μυστικά που κάνουν τη διαφορά

Μην παραζυμώσεις τη ζύμη γιατί θα σκληρύνουν.

Το ξύσμα πορτοκαλιού είναι αυτό που δίνει τον σμυρνέικο χαρακτήρα, μην το παραλείψεις.

Αν θέλεις πιο τραγανό αποτέλεσμα, άφησέ τα λίγο παραπάνω στον φούρνο, αλλά με προσοχή.

Γιατί ξεχωρίζουν

Σε αντίθεση με τα πιο αφράτα πασχαλινά κουλουράκια, αυτά έχουν πιο «μπισκοτένια» υφή και έντονο άρωμα. Είναι ιδανικά για καφέ, αλλά και για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό χωρίς υπερβολές.

Καλή απόλαυση!