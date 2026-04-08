Αν θέλεις ένα πιάτο ζυμαρικών που να είναι βελούδινο, πλούσιο και λίγο πιο ιδιαίτερο από τα συνηθισμένα, αυτή η pasta alla vodka είναι ό,τι πρέπει. Η σάλτσα της είναι κρεμώδης, με έντονη γεύση ντομάτας, διακριτικό σκόρδο και μια μικρή πικάντικη ένταση από τις νιφάδες τσίλι. Το αποτέλεσμα είναι ένα ζεστό, απολαυστικό πιάτο που φτιάχνεται σχετικά εύκολα και δεν χρειάζεται περίπλοκες τεχνικές.

Υλικά

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο

2 κουταλιές της σούπας έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1/2 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο πολύ καλά

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κουταλάκι του γλυκού νιφάδες ξερού τσίλι

200 γρ. πελτές ντομάτας

5 κουταλιές της σούπας βότκα

300 ml κρέμα γάλακτος

400 γρ. ξηρά ζυμαρικά, όπως rigatoni

50 γρ. παρμεζάνα ή άλλο σκληρό τυρί, τριμμένο, συν επιπλέον για το σερβίρισμα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Λίγα φύλλα βασιλικού για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο τηγάνι λιώνεις το βούτυρο μαζί με το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Προσθέτεις το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, αλατοπιπερώνεις και χαμηλώνεις τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή. Το αφήνεις να μαλακώσει για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας πού και πού.

Στη συνέχεια ρίχνεις το σκόρδο και τις νιφάδες τσίλι και μαγειρεύεις για 1 λεπτό, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους.

Ανεβάζεις τη φωτιά σε μέτρια ένταση, προσθέτεις τον πελτέ ντομάτας, αλατοπιπερώνεις ξανά και τον μαγειρεύεις για περίπου 5 λεπτά. Ανακατεύεις συχνά, μέχρι να σκουρύνει ελαφρώς και να καραμελώσει.

Ρίχνεις τη βότκα και ανακατεύεις καλά, ξύνοντας τη βάση του τηγανιού για να ενσωματωθούν όλα τα νόστιμα υπολείμματα. Αφήνεις το μείγμα να μαγειρευτεί για περίπου 3 λεπτά.

Προσθέτεις την κρέμα γάλακτος, ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθεί η σάλτσα και αποσύρεις το τηγάνι από τη φωτιά.

Παράλληλα, βράζεις τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να γίνουν al dente. Πριν τα σουρώσεις, κρατάς περίπου 200 ml από το νερό όπου έβρασαν.

Επαναφέρεις τη σάλτσα σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Προσθέτεις τα ζυμαρικά, την παρμεζάνα και μία κουτάλα από το νερό τους. Ανακατεύεις καλά μέχρι να καλυφθούν τέλεια από τη σάλτσα και να αποκτήσουν γυαλιστερή υφή. Αν χρειαστεί, προσθέτεις λίγο ακόμη νερό από τα ζυμαρικά.

Πώς τη σερβίρεις

Σερβίρεις αμέσως, προσθέτοντας από πάνω λίγα φύλλα βασιλικού, έξτρα παρμεζάνα και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Είναι ένα πιάτο που τρώγεται ζεστό και πραγματικά είναι στα καλύτερά του μόλις βγει από την κατσαρόλα.

Καλή απόλαυση!