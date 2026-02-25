Μια πατατοσαλάτα αλλιώτικη από τις συνηθισμένες. Αρωματική, ελαφρώς πικάντικη και με φίνα υφή από τη μουστάρδα και τα καρύδια. Ταιριάζει υπέροχα σε τραπέζια, μπουφέδες ή ακόμη και ως ελαφρύ γεύμα.

Υλικά

2 κουταλιές της σούπας καρύδια σε κομμάτια, προαιρετικά

1 κουταλιά της σούπας ξίδι εστραγκόν ή μηλόξιδο

2 κουταλάκια του γλυκού μουστάρδα Dijon

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 κουταλιές της σούπας καρυδέλαιο

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι ρευστό ή σιρόπι σφενδάμου

Αλάτι θαλασσινό σε νιφάδες και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

900 γρ. μικρές πατάτες, όπως Jersey Royals ή Charlotte, καλά πλυμένες

1 κουταλιά της σούπας φρέσκα φύλλα εστραγκόν, ψιλοκομμένα

1 μεγάλο κρεμμυδάκι εσαλότ, ψιλοκομμένο

2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα αγγουράκια τουρσί, προαιρετικά

Εκτέλεση

Αν χρησιμοποιήσετε καρύδια, απλώστε τα σε ταψάκι και βάλτε τα σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς, ή 180 στον αέρα, για λίγα λεπτά μέχρι να πάρουν ελαφρύ χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν πιο φρέσκια και λιγότερο πικρή γεύση. Αφήστε τα να κρυώσουν.

Σε ένα βαζάκι που κλείνει καλά ή σε μπολ, βάλτε το ξίδι, τη μουστάρδα, τα δύο έλαια, το μέλι, αλάτι και πιπέρι. Χτυπήστε ή ανακινήστε δυνατά μέχρι να δημιουργηθεί μια κρεμώδης σάλτσα. Δοκιμάστε και προσαρμόστε το αλάτι και το πιπέρι σύμφωνα με τα γούστα σας.

Βράστε τις πατάτες σε άφθονο αλατισμένο νερό για περίπου 15 με 20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να κρατούν το σχήμα τους. Στραγγίστε τις καλά και, μόλις κρυώσουν όσο χρειάζεται για να τις πιάσετε, κόψτε τις στη μέση ή στα τέσσερα αν είναι μεγάλες.

Μεταφέρετε τις πατάτες σε μεγάλο μπολ. Προσθέστε το εστραγκόν, το εσαλότ, τα αγγουράκια τουρσί και τα καρύδια αν τα χρησιμοποιείτε. Περιχύστε με τη σάλτσα, όσο θέλετε, και ανακατέψτε απαλά για να καλυφθούν ομοιόμορφα.

Σερβίρετε τη σαλάτα ελαφρώς ζεστή. Αν δεν τη σερβίρετε αμέσως, διατηρήστε τη στο ψυγείο και αφήστε τη να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πριν την απολαύσετε, ώστε να αναδειχθούν καλύτερα τα αρώματά της.

Καλή απόλαυση!