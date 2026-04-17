Αν θέλεις μια διαφορετική, χορταστική και χωρίς γλουτένη ιδέα, αυτές οι τηγανίτες με κόκκινες φακές είναι πραγματικά πολύ ωραία επιλογή. Είναι αρωματικές, ελαφρώς πικάντικες και ταιριάζουν τέλεια είτε για ένα ελαφρύ γεύμα είτε για ένα πιο ιδιαίτερο σνακ μέσα στην ημέρα. Παράλληλα, συνδυάζονται υπέροχα με γιαούρτι, chutney ή λίγο τουρσί, οπότε μπορείς να τις σερβίρεις και πιο απλά ή πιο μεζεδάτα.

Υλικά

150 γρ. κόκκινες φακές, μουλιασμένες σε κρύο νερό όλο το βράδυ

1 κ.σ. αλεύρι από ρεβίθι

1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

1 κ.γ. κόλιανδρο σε σκόνη

1 κ.γ. κουρκουμά

1 κ.γ. κόκκινο πιπέρι τσίλι

1 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

75 γρ. στραγγιστό γιαούρτι, συν λίγο επιπλέον για το σερβίρισμα

1 χούφτα φρέσκο κόλιανδρο, χοντροκομμένο

2 φρέσκα κρεμμυδάκια, χοντροκομμένα

ηλιέλαιο, για το τηγάνισμα

chutney ή πίκλες χωρίς γλουτένη, για το σερβίρισμα

Πώς θα τις φτιάξεις

Αρχικά, ξέπλυνε καλά τις φακές και στράγγισέ τες. Έπειτα βάλε τες στο μπλέντερ μαζί με 155 ml νερό, το αλεύρι από ρεβίθι, το κύμινο, τον κόλιανδρο, τον κουρκουμά, το τσίλι, το αλάτι, το μπέικιν πάουντερ και το γιαούρτι.

Χτύπησέ τα μέχρι να δημιουργηθεί ένας λείος και ομοιόμορφος χυλός. Μόλις είναι έτοιμος, άδειασέ τον σε ένα μεγάλο μπολ και πρόσθεσε τον φρέσκο κόλιανδρο και τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Ανακάτεψε πολύ καλά με σύρμα, ώστε να ενωθούν σωστά όλα τα υλικά, και άφησε το μείγμα στην άκρη.

Το ψήσιμο που κάνει τη διαφορά

Ζέστανε ένα αντικολλητικό τηγάνι για pancakes ή ένα μικρό τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Όταν κάψει, άλειψέ το ελαφρά με λίγο ηλιέλαιο.

Με μια μικρή κουτάλα ρίξε λίγη ποσότητα από το μείγμα στο τηγάνι και άπλωσέ τη αμέσως, ώστε να σχηματίσεις λεπτές τηγανίτες. Πέρασε από πάνω λίγο ακόμη λάδι και ψήσε κάθε τηγανίτα για 2 με 3 λεπτά από κάθε πλευρά, μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.

Συνέχισε με τον ίδιο τρόπο μέχρι να τελειώσει όλος ο χυλός.

Πώς να τις σερβίρεις

Σέρβιρέ τες ζεστές ή και σε θερμοκρασία δωματίου, με λίγο επιπλέον γιαούρτι, chutney ή πίκλες. Είναι από εκείνες τις συνταγές που δεν χρειάζονται πολλά για να σταθούν υπέροχα στο τραπέζι.

Καλή απόλαυση!