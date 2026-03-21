Αν αγαπάς τις έντονες γεύσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο πικάντικο, το γλυκό και το αλμυρό, τότε αυτή η συνταγή θα γίνει από τις αγαπημένες σου. Το gochujang δίνει χαρακτήρα, η μαγιονέζα απαλύνει την ένταση και το γρήγορα τουρσί αγγουράκι φέρνει φρεσκάδα στο πιάτο. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλήρες, χορταστικό γεύμα που ετοιμάζεται εύκολα και εντυπωσιάζει.

Υλικά

Για τη μαγιονέζα gochujang

2 κουταλιές της σούπας ελαφριά μαγιονέζα

1½ κουταλάκι του γλυκού gochujang

1½ κουταλάκι του γλυκού ξίδι ρυζιού

Για το γρήγορο τουρσί αγγουριού

1 αγγούρι, καθαρισμένο και κομμένο σε χοντρά κομμάτια

1 κουταλάκι του γλυκού ξίδι ρυζιού

1 κουταλάκι του γλυκού μαύρο σουσάμι

θαλασσινό αλάτι

Για το κοτόπουλο

4 μπούτια κοτόπουλου χωρίς πέτσα και κόκαλο, κομμένα σε μπουκιές

1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, συν επιπλέον για το τηγάνισμα

1 αυγό ελαφρώς χτυπημένο

50 γρ. κορν φλάουρ

¼ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Για τη σάλτσα

1 κουταλιά της σούπας σκούρα σόγια σος

1 κουταλιά της σούπας gochujang

2 κουταλάκια του γλυκού μέλι ή σιρόπι σφενδάμου

1 κουταλάκι του γλυκού καβουρδισμένο σησαμέλαιο

Για το σερβίρισμα

120 γρ. μαγειρεμένο ρύζι γιασεμί

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη μαγιονέζα

Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε τη μαγιονέζα με το gochujang και το ξίδι ρυζιού μέχρι να ομογενοποιηθούν. Την αφήνουμε στην άκρη.

Φτιάχνουμε το γρήγορο τουρσί

Τοποθετούμε το αγγούρι σε σακουλάκι τροφίμων. Προσθέτουμε το ξίδι, το μαύρο σουσάμι και μια γενναιόδωρη πρέζα θαλασσινό αλάτι. Κλείνουμε καλά και με τη βάση της παλάμης πιέζουμε ελαφρώς ώστε να σπάσουν τα κομμάτια σε μπουκιές. Ανακινούμε για να πάει παντού το ξίδι και αφήνουμε στην άκρη.

Προετοιμάζουμε το κοτόπουλο

Σε μπολ βάζουμε το κοτόπουλο με 1 κουταλιά ελαιόλαδο, το αλάτι και το αυγό. Προσθέτουμε τη μισή ποσότητα κορν φλάουρ και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε και την υπόλοιπη και φροντίζουμε να καλυφθούν καλά όλα τα κομμάτια.

Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε τόσο λάδι ώστε να καλύπτει τον πάτο. Μόλις κάψει, τηγανίζουμε το κοτόπουλο σε δόσεις μέχρι να ροδίσει και να ψηθεί καλά στο εσωτερικό. Το μεταφέρουμε σε πιάτο με απορροφητικό χαρτί.

Ετοιμάζουμε τη σάλτσα

Σε μικρό μπολ ανακατεύουμε τη σόγια σος, το gochujang, το μέλι, το σησαμέλαιο και 2 κουταλιές της σούπας κρύο νερό.

Καθαρίζουμε το τηγάνι και ξαναβάζουμε μέσα το κοτόπουλο σε δυνατή φωτιά. Προσθέτουμε τη σάλτσα και ανακατεύουμε για λίγα λεπτά μέχρι να δέσει και να καλύψει ομοιόμορφα το κοτόπουλο.

Σερβίρισμα

Σερβίρουμε το κοτόπουλο πάνω από το ζεστό ρύζι γιασεμί. Στραγγίζουμε το αγγουράκι από τα υγρά και το προσθέτουμε στο πλάι. Ολοκληρώνουμε με μπόλικη μαγιονέζα gochujang από πάνω.

Ένα πιάτο γεμάτο ένταση, ισορροπία και υφή που θα σε ταξιδέψει γευστικά στην Ασία χωρίς να φύγεις από την κουζίνα σου.

Καλή απόλαυση!