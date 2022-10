Αν αγαπάτε κι εσείς τα κοκτέιλ σίγουρα εδώ θα βρείτε το “μαγικό” συστατικό που ήρθε για να αλλάξει μια για πάντα την κλασική γεύση των κοκτέιλ και να την μεταμορφώσει στο “νέκταρ” των ανθρώπων.

Αυτό δεν είναι άλλο από το The Lost Explorer mezcal: To «μυστικό» συστατικό που απογειώνει αγαπημένα και all time classic cocktails!

Ελάτε να δοκιμάσουμε διαχρονικές συνταγές σε μια premium εκδοχή με άρωμα… αγαύης!

Το premium mezcal The Lost Explorer, επιστρέφει έπειτα από μια καλοκαιρινή περιήγηση σε αχαρτογράφητα μονοπάτια γεύσης και αρωμάτων, μυώντας όσους είχαν την περιέργεια να το ανακαλύψουν στην ξεχωριστή του φιλοσοφία, “Sip Curiously”. Νότες εσπεριδοειδών, βοτανική έκφραση και μια γλυκιά χροιά καπνού, παρέμειναν χαραγμένα στους ουρανίσκους μας, σ’ ένα ταξίδι εξερεύνησης του mezcal στα βάθη του Μεξικού.

To The Lost Explorer mezcal μας προτρέπει να ενισχύουμε την έμφυτη περιέργειά μας και να μη σταματάμε ν’ ανακαλύπτουμε. Μέσα από τον μυστηριώδη χαρακτήρα του, το premium mezcal μάς προσκαλεί να συνθέσουμε μαζί του και να απογειώσουμε αγαπημένα classic serves, απολαμβάνοντας ξεχωριστές και ατμοσφαιρικές στιγμές με τους αγαπημένους μας.

Παρακάτω θα βρείτε 3 αγαπημένες συνταγές που μπορείτε εύκολα να φτιάξετε και να προσφέφρετε σε ένα πάρτι.

Hi Honey

Μια παραλλαγή του διαχρονικού cocktail, που ξεχωρίζει για την γλυκόξινη γεύση του και την έντονη αίσθηση μελιού. Προτείνεται με ένα ανατρεπτικό twist με mezcal.

Συστατικά:

45 ml The Lost Explorer Espad í n

10 ml σιρόπι με χαμομήλι & μέλι

1 ψέκασμα νερού από άνθη πορτοκαλιάς

Γαρνίρετε προαιρετικά με μία φέτα λεμόνι και ένα κομμάτι κηρύθρας.

Μέθοδος:

Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα ποτήρι double old fashioned μαζί με πάγο. Αναδεύουμε καλά και γαρνίρουμε με μια φέτα ή φλούδα λεμονιού και προαιρετικά με ένα κομμάτι κηρύθρας.

The Curious Margarita

To cocktail που αποτελεί σταθερή επιλογή για τους λάτρεις της τεκίλα σε μια πρωτότυπη σύνθεση με premium mezcal.

Συστατικά:

45 ml The Lost Explorer Espadín

20 ml triple sec

20 ml χυμός μοσχολέμονου

Γαρνίρετε με μία σφήνα μοσχολέμονου.

Μέθοδος:

Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα shaker μαζί με πάγο. Ανακινούμε καλά. Περνάμε το χείλος ενός Old Fashioned ποτηριού με μείγμα Tajín (chili & αλάτι). Σουρώνουμε αφού έχουμε προσθέσει πάγο. Γαρνίρουμε με μία σφήνα lime.

The Earthy Paloma

Το πιο hot cocktail των τελευταίων ετών απογειώνεται σ’ έναν απροσδόκητο συνδυασμό με mezcal.

Συστατικά:

45 ml The Lost Explorer Espadín

7.5 ml χυμός μοσχολέμονου

Top up με Pink Grapefruit Soda

Γαρνίρετε με ηφαιστειακό αλάτι και μία φέτα grapefruit.

Μέθοδος:

Μουσκεύουμε τα χείλη του ποτηριού με χυμό μοσχολέμονου και το περνάμε πάνω από ηφαιστειακό αλάτι. Προσθέτουμε όλα τα υλικά σε ένα high ball ποτήρι, μαζί με πάγο. Αναδεύουμε καλά και γαρνίρουμε με μία φέτα ροζ γκρέιπφρουτ.

Το The Lost Explorer αναδεικνύει την αγαύη μέσα από την απαλή Espadín, την ισορροπημένη Tobalá και την εκλεπτυσμένη γεύση της Salmiana, τρεις ποικιλίες που μας μυούν στον ξεχωριστό κόσμο του mezcal.

Αν επιθυμείτε να ανακαλύψετε περισσότερες πτυχές του The Lost Explorer mezcal μέσα από εντυπωσιακά serves, μπορείτε να το βρείτε στα παρακάτω μαγαζιά: