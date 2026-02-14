Αν ψάχνεις ένα ποτό απλό, αρωματικό και με μια ανεπιτήδευτη δόση κομψότητας, τότε αυτό το prosecco με σιρόπι τριαντάφυλλο είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Είναι από εκείνα τα ποτά που δεν χρειάζονται φασαρία, ούτε μίξερ, ούτε περίπλοκες τεχνικές. Θέλει απλώς καλά υλικά και λίγο στιλ στο σερβίρισμα. Και ναι, κάνει εντύπωση χωρίς να προσπαθεί.

Η φυσαλίδα του prosecco δένει υπέροχα με το φίνο άρωμα του τριαντάφυλλου, ενώ το αποτέλεσμα είναι ελαφρύ, δροσερό και ιδανικό τόσο για απεριτίφ όσο και για χαλαρά απογεύματα στο μπαλκόνι ή κομψά brunch με φίλες. Είναι γλυκό όσο πρέπει, χωρίς να γίνεται βαρύ, και σίγουρα πιο ενδιαφέρον από ένα απλό αφρώδες κρασί.

Υλικά

1 μπουκάλι prosecco

4 έως 6 κουταλιές της σούπας σιρόπι τριαντάφυλλο

Τρόπος παρασκευής

Γέμισε τα ποτήρια σερβιρίσματος με prosecco, φροντίζοντας να μην χαθεί η φυσαλίδα του. Στη συνέχεια, ρίξε απαλά το σιρόπι τριαντάφυλλο από πάνω, αφήνοντάς το να κατέβει αργά προς τον πάτο του ποτηριού. Έτσι δημιουργείται ένα όμορφο εφέ, αλλά και μια πιο ισορροπημένη γεύση χωρίς ανακάτεμα.

Αν θέλεις, μπορείς να το σερβίρεις όπως είναι ή να ανακατέψεις ελαφρά πριν το πιεις. Όπως κι αν το επιλέξεις, το αποτέλεσμα παραμένει φίνο και αρωματικό, χωρίς υπερβολές.

Καλή απόλαυση!