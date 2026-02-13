Πολλές φορές αναρωτιόμαστε αν η σωστή διατροφή και η απόλαυση μπορούν πραγματικά να συμβαδίσουν χωρίς να νιώθουμε πως κάνουμε εκπτώσεις στη γεύση. Η αλήθεια είναι πως η καθημερινότητα απαιτεί λύσεις που είναι ταυτόχρονα πρακτικές και θρεπτικές ειδικά για εμάς που αναζητάμε την ποιότητα σε κάθε μας επιλογή. Η Elbisco με το νέο Κρίς Κρίς Selection The Brown Brioche φαίνεται να δίνει την απάντηση συνδυάζοντας το αλεύρι ολικής άλεσης με την αφράτη υφή και το άρωμα του βουτύρου. Έτσι, ορίστε μια συνταγή που θυμίζει τα κυριακάτικα πρωινά μας αλλά με μια πιο σύγχρονη και ισορροπημένη ματιά ιδανική για να ξεκινήσει η μέρα με ενέργεια και χαμόγελο.

Η συγκεκριμένη πρόταση αξιοποιεί το προζύμι και το επιλεγμένο μείγμα αλεύρων του Brown Brioche δημιουργώντας μια βάση που δεν πανιάζει αλλά παραμένει πλούσια και γευστική.

4 φέτες Κρίς Κρίς Selection The Brown Brioche

2 αυγά

μισό φλιτζάνι γάλα αμυγδάλου ή χαμηλών λιπαρών

μια πρέζα κανέλα

λίγη φυσική βανίλια σε σκόνη

ένα φλιτζάνι φρέσκα φρούτα του δάσους ή φέτες μήλου

λίγο μέλι ή σιρόπι σφενδάμου για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς και στρώνουμε μια λαδόκολλα σε ένα μικρό ταψί. Σε ένα βαθύ μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γάλα την κανέλα και τη βανίλια μέχρι να ομογενοποιηθούν. Βουτάμε κάθε φέτα Κρίς Κρίς Selection The Brown Brioche στο μείγμα για μερικά δευτερόλεπτα από κάθε πλευρά ώστε να απορροφήσει τα υγρά χωρίς να διαλυθεί. Τοποθετούμε τις φέτες στο ταψί και μοιράζουμε από πάνω τα φρούτα πιέζοντάς τα ελαφρά μέσα στην ψίχα. Ψήνουμε για περίπου δεκαπέντε λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν ελαφρώς τραγανές στις άκρες. Σερβίρουμε όσο είναι ζεστές περιχύνοντας με λίγο μέλι για την απόλυτη πρωινή εμπειρία.

Καλή απόλαυση!