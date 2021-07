Ψωμάκι με αυγό στην μέση θα φτιάξουμε σήμερα, με ψωμί brioche, ένα από τα πιο νόστιμα και εύκολα brunch γεύματα που μπορούμε να ετοιμάσουμε μόνοι μας στο σπίτι. Έτσι το φτιάχνουν και στο Παρίσι., όπου δοκιμάσαμε για πρώτη φορά την συγκεκριμένη συνταγή. Εκεί, βέβαια, τσιγαρίζουν και λίγο μπέικον μαζί, κάτι που μπορείτε να κάνετε και εσείς εάν το επιθυμείτε. Εμείς, για ψωμάκι θα χρησιμοποιήσουμε το ‘The Brioche Toast’ της Κρις Κρις από την σειρά Selection: μια οικογένεια προσεκτικά διαλεγμένων ψωμιών, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κάνουν το καθημερινό μας τοστ, σάντουιτς ή snack μια απολαυστική εμπειρία.

Το Κρίς Κρίς Selection The Brioche Toast, εμπνευσμένο από την κλασική γαλλική συνταγή, είναι ένα καθημερινό ψωμί του τοστ με γαλλικό προζύμι και αγνό βούτυρο. Εξαιρετικά γευστικό, μαλακό και αφράτο, είναι ιδανικό ως βάση για τα καθημερινά μας σάντουιτς αλλά και για μοναδικές ψωμένιες λιχουδιές!

Ακόμη, στην σειρά Selection υπάρχουν και τα άλλα δύο νέα προϊόντα: το The Classic Toast και το The Classic Sandwich. Πρόκειται για τρεις νέες επιλογές μαζί με το The Brioche Toast, που δίνουν μια νέα γευστική διάσταση στο ψωμί σε φέτες και αναβαθμίζουν την αγαπημένη συνήθεια του snacking ή του brunching.

Τι θα χρειαστείτε για το ψωμάκι brioche με αυγό στη μέση;

8 φέτες ψωμί Κρίς Κρίς Selection The Brioche Toast

φέτες ψωμί 1 κτσ βούτυρο

8 αυγά

λίγο μαϊντανό για το σερβίρισμα (προαιρετικά)

προαιρετικά λίγο μπέικον

Εκτέλεση Συνταγής

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220°C.

Απλώστε μία λαδόκολλα σε ένα ταψί ή βουτυρώστε το ελαφρά. Θα πρέπει να χωρέσει 8 ψωμάκια το ταψί.

Εάν επιθυμείτε να βάλετε στην συνταγή, μαγειρέψτε το μπέικον, το οποίο πρώτα θα έχετε ψιλοκόψει.

Με την βοήθεια ενός ποτηριού κόψτε κυκλικά κομμάτια από τις φέτες brioche.