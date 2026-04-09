Είναι από τα πιο “ήσυχα” και ουσιαστικά φαγητά της Μεγάλης Εβδομάδας. Θρεπτικό, απλό και πολύ χορταστικό χωρίς να βαραίνει.

Υλικά (για 3-4 άτομα)

500γρ. ρεβύθια (μουλιασμένα από το βράδυ)

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

1 φύλλο δάφνης

1 κ.γ. ρίγανη

1 κλωνάρι δεντρολίβανο (προαιρετικά)

1 λεμόνι (χυμός)

80ml ελαιόλαδο

αλάτι & πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζεις τα ρεβύθια

Τα βάζεις σε κατσαρόλα με καθαρό νερό και τα βράζεις περίπου 40–50 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν. Τα μεταφέρεις στο φούρνο

Σε ένα ταψάκι ή γάστρα, βάζεις τα ρεβύθια μαζί με: το κρεμμύδι

το σκόρδο

τα μυρωδικά

αλάτι & πιπέρι Προσθέτεις υγρά

Ρίχνεις το ελαιόλαδο και λίγο από το νερό που έβρασαν (να τα σκεπάζει σχεδόν). Ψήσιμο

Ψήνεις στους 180°C για περίπου 45–60 λεπτά μέχρι να “δέσουν” και να μελώσουν. Τελική πινελιά

Στο τέλος ρίχνεις τον χυμό λεμονιού και τα αφήνεις 5–10 λεπτά ακόμα.

Μικρό tip

Αν τα αφήσεις να “ξεκουραστούν” λίγο μετά το ψήσιμο, γίνονται ακόμα πιο νόστιμα. Είναι από αυτά τα φαγητά που την επόμενη μέρα είναι ακόμα καλύτερα.