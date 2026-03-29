Αν έχεις όρεξη για ένα σάντουιτς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αυτή η συνταγή συνδυάζει τραγανά fish fingers, πικάντικη σως ταρτάρ με κάρυ και μια πλούσια σαλάτα με ντομάτα, μπέικον και τραγανό ψωμί. Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό πιάτο γεμάτο γεύση και υφές.

Υλικά

Για τα fish fingers

100 γρ. Bombay mix

200 γρ. φιλέτα λευκού ψαριού (παραδοσιακά χρησιμοποιείται μπακαλιάρος)

2 κ.σ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 αυγό, χτυπημένο

Για τη σως ταρτάρ με κάρυ

1 κ.σ. αγγουράκια τουρσί, ψιλοκομμένα (και επιπλέον σε φέτες για το σάντουιτς)

1 κ.σ. κάπαρη, ψιλοκομμένη

1 πράσινη πιπερίτσα τσίλι, ψιλοκομμένη

2 κ.σ. φρέσκος κόλιανδρος, ψιλοκομμένος

1 σκελίδα σκόρδο

100 γρ. μαγιονέζα

1 κ.σ. φρέσκος χυμός λεμονιού

1 κ.σ. κάρυ σε σκόνη

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη σαλάτα

150 γρ. μπαγιάτικο χωριάτικο ψωμί

100 γρ. μπέικον χοντροκομμένο ή λαρδίδες

500 γρ. ντομάτες

4 φιλέτα αντζούγιας σε λάδι (και επιπλέον για το σερβίρισμα)

χυμός από 1 λεμόνι

1 κ.γ. μουστάρδα Dijon

1 κ.σ. σάλτσα Worcestershire

2 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

2 σκελίδες σκόρδο, τριμμένες

50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη (και επιπλέον για το σερβίρισμα)

50 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

1 μεγάλη χούφτα φύλλα φρέσκου βασιλικού

αλάτι

Για το σερβίρισμα

4 χοντρές φέτες λευκό ψωμί

4 φύλλα μαρουλιού τύπου butterhead

4 κ.σ. chutney μάνγκο

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τα fish fingers

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C (160°C στον αέρα). Στο μπλέντερ χτυπάμε το Bombay mix μέχρι να γίνει χοντρό τρίμμα, χωρίς να το κάνουμε πολύ ψιλό.

Κόβουμε τα φιλέτα ψαριού σε κομμάτια στο μέγεθος δαχτύλου.

Σε τρία μπολ βάζουμε το αλεύρι, το χτυπημένο αυγό και το τριμμένο Bombay mix. Αλατίζουμε ελαφρά το αλεύρι και το αυγό.

Περνάμε κάθε κομμάτι ψαριού πρώτα από το αλεύρι, μετά από το αυγό και τέλος από το Bombay mix πιέζοντας ώστε να κολλήσει καλά η κρούστα. Τα τοποθετούμε σε ταψί με λαδόκολλα και ψήνουμε για 8 έως 10 λεπτά μέχρι να ψηθούν.

Ετοιμάζουμε τη σαλάτα

Κόβουμε το ψωμί σε μεγάλα κομμάτια. Τα βάζουμε σε ταψί μαζί με το μπέικον και ραντίζουμε με λίγο από το λάδι της αντζούγιας. Ψήνουμε στον φούρνο για περίπου 15 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια.

Κόβουμε τις ντομάτες σε μεγάλα κομμάτια, τις βάζουμε σε μπολ με λίγο αλάτι και τις αφήνουμε για 5 λεπτά.

Ψιλοκόβουμε τις αντζούγιες και τις λιώνουμε με το μαχαίρι μέχρι να γίνουν πάστα. Τις βάζουμε σε μπολ και προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, τη μουστάρδα, τη σάλτσα Worcestershire και το ξίδι. Προσθέτουμε το τριμμένο σκόρδο και την παρμεζάνα και στο τέλος χτυπάμε μέσα το ελαιόλαδο.

Ρίχνουμε το dressing στις ντομάτες. Όταν κρυώσουν τα κρουτόν, τα προσθέτουμε μαζί με το μπέικον και ανακατεύουμε καλά ώστε το ψωμί να απορροφήσει τη σάλτσα. Προσθέτουμε στο τέλος τον βασιλικό, λίγες ακόμη αντζούγιες και λίγο επιπλέον παρμεζάνα.

Ετοιμάζουμε τη σως ταρτάρ

Σε μπολ ανακατεύουμε τα αγγουράκια τουρσί, την κάπαρη, το τσίλι και τον κόλιανδρο. Τρίβουμε μέσα το σκόρδο και προσθέτουμε τη μαγιονέζα, τον χυμό λεμονιού και το κάρυ. Ανακατεύουμε καλά και αλατοπιπερώνουμε.

Στήνουμε το σάντουιτς

Απλώνουμε τη σως ταρτάρ σε δύο φέτες ψωμιού. Στις άλλες δύο τοποθετούμε το μαρούλι, τα fish fingers, το chutney μάνγκο και φέτες αγγουριού τουρσί. Κλείνουμε το σάντουιτς και σερβίρουμε αμέσως μαζί με τη σαλάτα.

Καλή απόλαυση!