Υπάρχουν συνταγές που δεν χρειάζονται συστάσεις. Μπαίνουν στο τραπέζι και αμέσως δημιουργούν άποψη. Η σκορδαλιά είναι μία από αυτές. Δυναμική, αρωματική, με χαρακτήρα που δεν περνά απαρατήρητος, καταφέρνει κάθε χρόνο να ανοίγει το ίδιο ερώτημα: την προτιμάς με πατάτα ή με ψωμί;

Και επειδή εδώ δεν χωράνε μισές απαντήσεις, σου δίνω και τις δύο εκδοχές, για να διαλέξεις στρατόπεδο ή… να δοκιμάσεις και τα δύο.

Σκορδαλιά με πατάτα: η απαλή δύναμη

Αν σου αρέσουν οι πιο ισορροπημένες γεύσεις και η βελούδινη υφή, αυτή είναι η επιλογή σου. Η πατάτα «μαλακώνει» το σκόρδο χωρίς να το εξαφανίζει και δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που ταιριάζει σχεδόν με τα πάντα.

Υλικά

4 μέτριες πατάτες

3–4 σκελίδες σκόρδο

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

2–3 κουταλιές ξίδι ή χυμό λεμονιού

Αλάτι

Λίγο νερό από το βράσιμο

Εκτέλεση

Βράζεις τις πατάτες μέχρι να μαλακώσουν καλά. Τις λιώνεις όσο είναι ζεστές μέχρι να γίνουν πουρές. Στο μεταξύ, χτυπάς το σκόρδο με λίγο αλάτι μέχρι να γίνει πάστα.

Προσθέτεις το σκόρδο στις πατάτες και αρχίζεις να ρίχνεις σταδιακά το ελαιόλαδο, ανακατεύοντας συνεχώς. Ρίχνεις το ξίδι ή το λεμόνι και, αν χρειαστεί, λίγο από το νερό που κράτησες για να πετύχεις την υφή που θέλεις.

Δοκιμάζεις και προσαρμόζεις σε αλάτι και οξύτητα.

Σκορδαλιά με ψωμί: η παραδοσιακή εκδοχή

Εδώ μιλάμε για ένταση. Η γεύση είναι πιο δυνατή, η υφή πιο «γεμάτη» και το αποτέλεσμα πιο αυθεντικό, σαν αυτά που θυμάσαι από τραπέζια στο χωριό.

Υλικά

3–4 φέτες μπαγιάτικο ψωμί (χωρίς κόρα)

3–5 σκελίδες σκόρδο

½ φλιτζάνι ελαιόλαδο

2–3 κουταλιές ξίδι

Αλάτι

Λίγο νερό

Εκτέλεση

Μουλιάζεις το ψωμί σε νερό και το στύβεις πολύ καλά. Το βάζεις στο μπλέντερ ή το λιώνεις με τα χέρια.

Χτυπάς το σκόρδο με αλάτι μέχρι να γίνει κρέμα και το προσθέτεις στο ψωμί. Ξεκινάς να ρίχνεις σιγά-σιγά το ελαιόλαδο, ανακατεύοντας, μέχρι να δέσει το μείγμα.

Προσθέτεις το ξίδι και λίγο νερό αν χρειάζεται για να γίνει πιο αφράτη. Δοκιμάζεις και διορθώνεις τη γεύση.

Και αν δεν μπορείς να διαλέξεις;

Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται. Μπορείς να κρατήσεις τα καλά και των δύο κόσμων. Λίγη πατάτα για πιο απαλή υφή, λίγο ψωμί για πιο γεμάτη γεύση. Το αποτέλεσμα είναι πιο ισορροπημένο και –χωρίς να το φωνάζει– αρκετά εθιστικό.

Στο τέλος της ημέρας, η σκορδαλιά δεν είναι θέμα σωστού ή λάθους. Είναι θέμα διάθεσης, παρέας και… πόσο σκόρδο αντέχεις. Και κάπως έτσι, αυτό το μικρό «ντιμπέιτ» γίνεται η πιο νόστιμη αφορμή για να γεμίσει το τραπέζι.