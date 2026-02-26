Το bubble tea δεν είναι απλώς ένα ρόφημα. Είναι εμπειρία. Είναι εκείνη η πρώτη γουλιά που συνδυάζει τσάι, γάλα ή φρούτο και τις παιχνιδιάρικες πέρλες ταπιόκας που σκάνε ευχάριστα στο στόμα. Και ναι, μπορείς να το φτιάξεις πανεύκολα στο σπίτι, είτε το προτιμάς κλασικό με γάλα είτε πιο τροπικό με μάνγκο.

Υλικά

Για τις πέρλες ταπιόκας

4 κουταλιές της σούπας μεγάλες λευκές πέρλες ταπιόκας

60 γρ. καστανή μαλακή ζάχαρη

2 φακελάκια μαύρο τσάι τύπου English breakfast

Παγάκια για το σερβίρισμα

Για το κλασικό bubble tea

500 ml πλήρες γάλα ή φυτικό ρόφημα της επιλογής σου

Για το φρουτένιο bubble tea

1 κονσέρβα 425 γρ. φέτες μάνγκο σε χυμό

Χυμό από 1 λάιμ

Φύλλα δυόσμου προαιρετικά

Πώς θα φτιάξεις τις πέρλες

Βάλε 1 λίτρο νερό να βράσει σε μια κατσαρόλα. Μόλις κοχλάσει, χαμήλωσε τη φωτιά ώστε να σιγοβράζει και πρόσθεσε τις πέρλες ταπιόκας. Βράσε για 30 λεπτά, ανακατεύοντας ανά διαστήματα για να μην κολλήσουν.

Απομάκρυνε από τη φωτιά, σκέπασε με καπάκι και άφησε στην άκρη για 15 λεπτά. Επανάλαβε τη διαδικασία βρασμού και ξεκούρασης μέχρι οι πέρλες να γίνουν μαλακές και διάφανες.

Στράγγισέ τες και όσο είναι ακόμη ζεστές βάλε τες σε ένα μπολ μαζί με τη ζάχαρη και 4 κουταλιές της σούπας ζεστό νερό. Ανακάτεψε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη και να καλυφθούν καλά με το σιρόπι.

Για το κλασικό bubble tea με γάλα

Ζέστανε το γάλα σε ένα μικρό κατσαρολάκι μέχρι να αρχίσει να σιγοβράζει. Μόλις εμφανιστούν οι πρώτες φουσκάλες, απομάκρυνε από τη φωτιά και πρόσθεσε τα φακελάκια τσαγιού. Άφησε το μείγμα να κρυώσει εντελώς και στη συνέχεια αφαίρεσε τα φακελάκια.

Για το φρουτένιο bubble tea με μάνγκο

Ρίξε το μάνγκο μαζί με τον χυμό του σε ένα κατσαρολάκι. Πρόσθεσε μισή κονσέρβα νερό και φέρε σε βρασμό. Μόλις πάρει βράση, πρόσθεσε τα φακελάκια τσαγιού και απομάκρυνε αμέσως από τη φωτιά. Άφησε να κρυώσει τελείως και αφαίρεσε τα φακελάκια.

Χτύπησε το μάνγκο με τον χυμό λάιμ στο μπλέντερ μέχρι να γίνει λείο μείγμα. Αν χρειάζεται, πρόσθεσε λίγο νερό για πιο αραιή υφή.

Σερβίρισμα

Βάλε 2 κουταλιές της σούπας πέρλες ταπιόκας στον πάτο από δύο ψηλά ποτήρια περίπου 350 ml. Μοίρασε από πάνω το τσάι με γάλα ή το τσάι μάνγκο. Πρόσθεσε παγάκια και ανακάτεψε καλά. Αν θέλεις πιο γλυκό αποτέλεσμα, συμπλήρωσε λίγο ακόμη σιρόπι καστανής ζάχαρης.

Στην εκδοχή με μάνγκο μπορείς να προσθέσεις λίγα φύλλα δυόσμου για φρεσκάδα.

Έτοιμο το σπιτικό σου bubble tea, δροσερό, αρωματικό και ακριβώς όπως το θέλεις.

Καλή απόλαυση!