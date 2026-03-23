Μια απλή και χαριτωμένη ιδέα για γλυκό δώρο ή για να απολαμβάνεις μια ζεστή σοκολάτα στο σπίτι είναι τα στικ σοκολάτας που λιώνουν μέσα στο γάλα. Φτιάχνονται πολύ εύκολα, χρειάζονται λίγα υλικά και μπορείς να τα διακοσμήσεις όπως σου αρέσει.

Υλικά

400 γρ. σοκολάτα γάλακτος, μαύρη ή λευκή, κομμένη σε κομμάτια



Λίγο ηλιέλαιο για το άλειμμα των φορμών



Για τη διακόσμηση

sprinkles



Σταγόνες σοκολάτας



Τριμμένο ζαχαρωτό μπαστουνάκι (candy cane)



Μίνι marshmallows



Κομματάκια καραμελένιας φάτζ με αλάτι



Εκτέλεση

Λαδώνουμε ελαφρά καθαρά κεσεδάκια γιαουρτιού με λίγο ηλιέλαιο και τα τοποθετούμε σε έναν δίσκο.

Βάζουμε τη σοκολάτα σε μπολ κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων και τη λιώνουμε σε διαστήματα των 30 δευτερολέπτων, ανακατεύοντας κάθε φορά μέχρι να γίνει λεία. Εναλλακτικά μπορούμε να τη λιώσουμε σε μπεν μαρί, τοποθετώντας το μπολ πάνω από κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει. Προσοχή το μπολ να μην ακουμπά στο νερό.

Μοιράζουμε τη λιωμένη σοκολάτα μέσα στα κεσεδάκια. Στη συνέχεια πασπαλίζουμε από πάνω τα υλικά διακόσμησης, όπως sprinkles, σταγόνες σοκολάτας, τριμμένο candy cane, μίνι marshmallows ή κομματάκια καραμελένιας φάτζ.

Τοποθετούμε ένα ξυλάκι γλειφιτζουριού στο κέντρο κάθε στικ. Βάζουμε τον δίσκο στο ψυγείο και αφήνουμε όλη τη νύχτα μέχρι να σφίξουν καλά.

Όταν παγώσουν, αφαιρούμε τα στικ από τα κεσεδάκια και, αν θέλουμε να τα προσφέρουμε ως δώρο, τα τυλίγουμε σε σελοφάν και δένουμε με μια κορδέλα.

Πώς τα σερβίρουμε

Ζεσταίνουμε μια κούπα γάλα στον φούρνο μικροκυμάτων ή σε μικρό κατσαρολάκι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Βάζουμε μέσα το στικ σοκολάτας και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και να ενωθεί με το γάλα. Αν θέλουμε, προσθέτουμε επιπλέον marshmallows, sprinkles ή λίγη σαντιγί από πάνω.

Καλή απόλαυση!