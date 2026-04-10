Αν θέλεις μια σούπα νηστίσιμη, χορταστική και απίστευτα βελούδινη, αυτή η ταχινόσουπα με κοφτό μακαρονάκι και λεμόνι είναι η ιδανική επιλογή. Είναι απλή, οικονομική και γεμάτη γεύση. Το ταχίνι χαρίζει σώμα και θρεπτική αξία, ενώ το λεμόνι ισορροπεί τη γεύση με μια δροσερή οξύτητα.

Υλικά

1 φλιτζάνι κοφτό μακαρονάκι

4 φλιτζάνια νερό ή ζωμό λαχανικών

3 κουταλιές της σούπας ταχίνι

Χυμό από 1 λεμόνι

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Προαιρετικά λίγο καρότο τριμμένο ή πατάτα σε μικρά κυβάκια

Εκτέλεση

Σε μια κατσαρόλα ζεσταίνεις το ελαιόλαδο και σοτάρεις το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει. Αν προσθέσεις καρότο ή πατάτα, τα ρίχνεις τώρα για να μαγειρευτούν σωστά.

Προσθέτεις το νερό ή τον ζωμό και μόλις πάρει βράση ρίχνεις το κοφτό μακαρονάκι. Αφήνεις να βράσει σύμφωνα με τον χρόνο που αναγράφεται στη συσκευασία.

Σε ένα μπολ ανακατεύεις το ταχίνι με τον χυμό λεμονιού και 2–3 κουταλιές ζεστό ζωμό από τη σούπα. Ανακατεύεις καλά μέχρι να γίνει ένα λείο μείγμα. Αυτό το βήμα βοηθά να μη «κόψει» το ταχίνι όταν προστεθεί στην κατσαρόλα.

Χαμηλώνεις τη φωτιά και ρίχνεις το μείγμα ταχινιού στη σούπα ανακατεύοντας απαλά. Προσθέτεις αλάτι και πιπέρι και αφήνεις να πάρει μια τελευταία βράση για 1–2 λεπτά.

Μικρά μυστικά

Αν θέλεις πιο πηχτή σούπα, μπορείς να προσθέσεις λίγο ακόμη ταχίνι ή να λιώσεις μερικές κουταλιές από το μακαρονάκι μέσα στη σούπα. Αντί για κοφτό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις κριθαράκι ή ρύζι.

Σερβίρεται ζεστή, με έξτρα φρεσκοτριμμένο πιπέρι και λίγες σταγόνες λεμόνι από πάνω.

Καλή απόλαυση!