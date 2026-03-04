Αν αγαπάς το λεμόνι αλλά δεν θέλεις βαριές κρέμες και πολλά αυγά, αυτή η τάρτα είναι για σένα. Ελαφριά, δροσερή και αρωματική, στέκεται τέλεια στο ψυγείο και κόβεται σε καθαρά κομμάτια. Ιδανική για άνοιξη και καλοκαίρι, όταν θες κάτι γλυκό αλλά όχι υπερβολικό.

Υλικά για τη βάση

200 γρ. μπισκότα τύπου digestive

100 γρ. βούτυρο λιωμένο

Υλικά για τη γέμιση

200 ml φρέσκος χυμός λεμονιού

Ξύσμα από 2 λεμόνια

1 κουτί ζαχαρούχο γάλα 400 γρ.

200 γρ. τυρί κρέμα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη βάση

Θρυμματίζουμε τα μπισκότα στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν σκόνη. Τα ανακατεύουμε με το λιωμένο βούτυρο μέχρι να έχουμε ένα μείγμα σαν βρεγμένη άμμο. Το στρώνουμε σε ταρτιέρα 22–24 εκ., πιέζοντας καλά με την πίσω πλευρά ενός κουταλιού. Βάζουμε στο ψυγείο για 30 λεπτά να σταθεροποιηθεί. Φτιάχνουμε τη γέμιση

Σε ένα μπολ χτυπάμε το τυρί κρέμα μέχρι να αφρατέψει. Προσθέτουμε το ζαχαρούχο γάλα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Στο τέλος ρίχνουμε τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού. Το μείγμα θα πήξει φυσικά χάρη στο λεμόνι, χωρίς μαγείρεμα και χωρίς αυγά. Συναρμολόγηση

Απλώνουμε τη γέμιση πάνω στη βάση και ισιώνουμε την επιφάνεια. Βάζουμε την τάρτα στο ψυγείο για τουλάχιστον 3 ώρες, μέχρι να σταθεροποιηθεί καλά.

Μικρά μυστικά

Αν θέλεις πιο έντονη γεύση, πρόσθεσε λίγο παραπάνω ξύσμα. Αν τη θες πιο γλυκιά, μπορείς να μειώσεις ελαφρώς τον χυμό λεμονιού. Σερβίρεται ιδανικά με λεπτές φέτες λεμονιού ή λίγα φύλλα δυόσμου.

Δροσερή, απλή και χωρίς περιττές διαδικασίες, αυτή η τάρτα θα γίνει από τις αγαπημένες σου.

Καλή απόλαυση!