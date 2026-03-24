Μια ιδιαίτερη, αρωματική τάρτα σφολιάτας που συνδυάζει τη γλυκύτητα της κολοκύθας με τη γεμάτη γεύση των κάστανων και των καραμελωμένων κρεμμυδιών. Συνοδεύεται από μια έντονη vinaigrette με μουστάρδα και ένα δροσερό μίγμα φύλλων σαλάτας που ισορροπεί όμορφα το πιάτο.

Υλικά

Για τη σος (dressing)

500 ml φυτικό λάδι

½ κ.σ. λευκό πιπέρι σε κόκκους, ελαφρώς σπασμένο

½ ασκαλώνιο (shallot), καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

100 ml λευκό ξίδι κρασιού

25 γρ. μουστάρδα Dijon

25 γρ. μουστάρδα

10 γρ. αλάτι

Για την τάρτα με κολοκύθα, κρεμμύδι και κάστανα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

6 κρεμμύδια, κομμένα σε φέτες

250 γρ. βρασμένα κάστανα, συν επιπλέον για το σερβίρισμα

1 πρέζα φρέσκο φασκόμηλο ψιλοκομμένο

αλεύρι για το άνοιγμα της ζύμης

500 γρ. έτοιμη σφολιάτα

1 μέτριο αυγό ελευθέρας βοσκής, χτυπημένο

1 κολοκύθα butternut, καθαρισμένη, κομμένη στη μέση και σε λεπτές φέτες (περίπου 5 mm)

2 κ.σ. μέλι

1 πρέζα θαλασσινό αλάτι

Για το σερβίρισμα

λάδι για τηγάνισμα

1 χούφτα φρέσκα φύλλα φασκόμηλου

1 Treviso radicchio (μακρόστενο κόκκινο ραντίτσιο), χωρισμένο σε φύλλα

1 χούφτα φύλλα πικραλίδας

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το dressing

Σε ένα δοχείο που κλείνει καλά, ανακατεύουμε όλα τα υλικά της σος. Τοποθετούμε στο ψυγείο και αφήνουμε το μείγμα να «ωριμάσει» για 24 ώρες.

Την επόμενη μέρα, πολτοποιούμε το μείγμα με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λείο. Περνάμε το dressing από λεπτό σουρωτήρι και το κρατάμε στην άκρη.

Ετοιμάζουμε τη γέμιση

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα μαγειρεύουμε για 5–8 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέτουμε 100 γρ. από τα βρασμένα κάστανα και το ψιλοκομμένο φασκόμηλο. Μαγειρεύουμε μέχρι τα κάστανα να διαλυθούν και να ενσωματωθούν στο μείγμα. Αφήνουμε να κρυώσει.

Ετοιμάζουμε την τάρτα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 220°C (200°C στον αέρα).

Στρώνουμε λαδόκολλα σε ένα ταψί.

Αλευρώνουμε ελαφρά τον πάγκο και ανοίγουμε τη σφολιάτα σε ορθογώνιο περίπου 13 × 30 εκ. Τρυπάμε τη ζύμη σε όλη την επιφάνεια με πιρούνι.

Αλείφουμε τις άκρες με το χτυπημένο αυγό και διπλώνουμε προς τα μέσα περίπου 1,5 εκ., δημιουργώντας ένα μικρό «πλαίσιο».

Απλώνουμε μια λεπτή στρώση από το μείγμα κρεμμυδιών και κάστανων στο κέντρο. Από πάνω τοποθετούμε τις φέτες κολοκύθας, καλύπτοντας τη γέμιση αλλά αφήνοντας ελεύθερες τις άκρες.

Περιχύνουμε με μέλι και λίγο ελαιόλαδο, πασπαλίζουμε με θαλασσινό αλάτι και ψήνουμε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να ψηθεί η σφολιάτα και να μαλακώσει η κολοκύθα.

Τηγανίζουμε το φασκόμηλο

Ζεσταίνουμε ένα μικρό τηγάνι με 4 κ.σ. ελαιόλαδο. Προσθέτουμε τα φύλλα φασκόμηλου και τα τηγανίζουμε για 1–2 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανά, προσέχοντας να μην καούν.

Τα μεταφέρουμε σε πιάτο με απορροφητικό χαρτί.

Σερβίρισμα

Ανακατεύουμε τα φύλλα ραντίτσιο και πικραλίδας με λίγο από το dressing.

Κόβουμε την τάρτα σε τρία κομμάτια. Τοποθετούμε λίγη σαλάτα στη μία πλευρά κάθε κομματιού και ολοκληρώνουμε το πιάτο με επιπλέον φέτες κάστανου και τα τραγανά φύλλα φασκόμηλου.

Καλή απόλαυση!