Ένα ιδιαίτερο πιάτο με ασιατική έμπνευση, όπου το τραγανό τηγανητό καλαμάρι συνδυάζεται με μια πλούσια και αρωματική μαγιονέζα από αλατισμένους κρόκους αυγών. Το αποτέλεσμα είναι έντονο σε γεύση, με υπέροχη υφή και μια ελαφριά πικάντικη νότα.

Υλικά

Για τη μαγιονέζα αλατισμένου αυγού

5 αλατισμένα αυγά

180 γρ. μαγιονέζα

¼ κ.γ. ζάχαρη

¼ κ.γ. σκόνη τσίλι

Για το τηγανητό καλαμάρι

55 γρ. κορν φλάουρ

50 γρ. κορν φλάουρ επιπλέον για το πανάρισμα

55 γρ. αλεύρι από ρεβίθια (γραμ)

1½ κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. αλάτι

125 ml πολύ κρύα σόδα

350 γρ. ροδέλες καλαμαριού, καλά στραγγισμένες και στεγνές

φυτικό λάδι για τηγάνισμα

Για το σερβίρισμα

λίγα αποξηραμένα φύλλα κάρι

2 κόκκινες πιπεριές τσίλι, κομμένες σε λεπτές φέτες

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε τη μαγιονέζα

Βάζουμε ένα μικρό κατσαρολάκι με νερό να βράσει. Προσθέτουμε τα αλατισμένα αυγά και τα σιγοβράζουμε για περίπου 15 λεπτά. Τα βγάζουμε από το νερό και τα βάζουμε αμέσως κάτω από κρύο τρεχούμενο νερό για να κρυώσουν.

Τα καθαρίζουμε, τα κόβουμε και αφαιρούμε τους κρόκους. Βάζουμε τους κρόκους σε ένα μπολ μαζί με τη μαγιονέζα, τη ζάχαρη, τη σκόνη τσίλι και 2 κουταλιές της σούπας νερό. Χτυπάμε με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει μια λεία και κρεμώδης σάλτσα. Αφήνουμε στην άκρη.

Ετοιμάζουμε το κουρκούτι

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα 55 γρ. κορν φλάουρ, το αλεύρι από ρεβίθια, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι.

Προσθέτουμε τη πολύ κρύα σόδα και ανακατεύουμε με σύρμα μέχρι να έχουμε έναν λείο χυλό. Αφήνουμε το κουρκούτι να ξεκουραστεί για περίπου 20 λεπτά.

Τηγανίζουμε το καλαμάρι

Βάζουμε τα υπόλοιπα 50 γρ. κορν φλάουρ σε ένα ρηχό μπολ. Περνάμε τις ροδέλες καλαμαριού πρώτα από το κορν φλάουρ και μετά τις βουτάμε στο κουρκούτι.

Ζεσταίνουμε περίπου 2,5 εκ. λάδι σε μια βαθιά κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τηγανίζουμε τα καλαμάρια σε μικρές δόσεις, ώστε να μην γεμίζει το τηγάνι.

Με λαβίδα ή ξυλάκια τα γυρίζουμε κάθε 30 δευτερόλεπτα για να ψηθούν ομοιόμορφα. Όταν πάρουν χρυσαφένιο χρώμα, τα βγάζουμε και τα τοποθετούμε σε απορροφητικό χαρτί.

Σερβίρισμα

Πασπαλίζουμε με τα αποξηραμένα φύλλα κάρι και τις φέτες κόκκινης πιπεριάς τσίλι. Σερβίρουμε αμέσως, συνοδεύοντας με τη μαγιονέζα αλατισμένου αυγού για ντιπ.

Καλή απόλαυση!