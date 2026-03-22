Μια ιδιαίτερη και γεμάτη γεύση συνταγή που συνδυάζει τη θαλασσινή φρεσκάδα των μυδιών με το έντονο άρωμα του σκόρδου, την πικάντικη πινελιά της πιπεριάς τσίλι και τη βαθιά νοστιμιά του τραγανού guanciale. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλούσιο και αρωματικό τοστ που μπορεί να σερβιριστεί ως ορεκτικό ή ως ένα ξεχωριστό ελαφρύ γεύμα.

Υλικά

Για τα μύδια

500 γρ. μύδια, καθαρισμένα και χωρίς «γένια» (πετάμε όσα δεν κλείνουν όταν τα χτυπήσουμε ελαφρά)



2 κλωνάρια φρέσκο θυμάρι



1 σκελίδα σκόρδο, κομμένη σε λεπτές φέτες



150 ml λευκό κρασί



1 κ.σ. ελαιόλαδο



6 λεπτές φέτες guanciale



Για το μπρόκολο

8 κοτσάνια μοβ μπρόκολου



1 κόκκινη πιπεριά τσίλι, χωρίς σπόρους και ψιλοκομμένη



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



3 φιλέτα αντζούγιας, ψιλοκομμένα



1 κ.σ. φρέσκο σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο



2–3 κ.σ. ελαιόλαδο



25 ml ξίδι moscatel



Για το τοστ

1 φέτα ψωμί τύπου sourdough



1 σκελίδα σκόρδο κομμένη στη μέση



Εκτέλεση

Μαγειρεύουμε τα μύδια

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά βάζουμε τα μύδια μαζί με το θυμάρι, το σκόρδο και το λευκό κρασί. Μαγειρεύουμε για 2 έως 3 λεπτά μέχρι να ανοίξουν. Όσα δεν ανοίξουν τα πετάμε. Σουρώνουμε τα μύδια και κρατάμε το ζουμί τους. Όταν κρυώσουν λίγο αφαιρούμε τα μύδια από τα κελύφη και κρατάμε μόνο το εσωτερικό.

Ετοιμάζουμε το guanciale

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε τηγάνι και τηγανίζουμε το guanciale μέχρι να γίνει τραγανό. Το αφαιρούμε και το αφήνουμε στην άκρη, κρατώντας στο τηγάνι το λίπος που έχει μείνει.

Μαγειρεύουμε το μπρόκολο

Σε ένα στεγνό τηγάνι σε δυνατή φωτιά προσθέτουμε το μπρόκολο και το ψήνουμε μέχρι να μαλακώσει και να πάρει ελαφρώς καμένη όψη. Το βγάζουμε και το αφήνουμε στην άκρη.

Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε το ελαιόλαδο. Μόλις ζεσταθεί ρίχνουμε το τσίλι, το σκόρδο και τις αντζούγιες και μαγειρεύουμε μέχρι να λιώσουν και να ενωθούν τα αρώματα. Προσθέτουμε τον ζωμό από τα μύδια και αφήνουμε να μειωθεί όσο χρειάζεται για να γίνει πιο συμπυκνωμένος. Στο τέλος προσθέτουμε το σχοινόπρασο, λίγο ελαιόλαδο και το ξίδι.

Ετοιμάζουμε το ψωμί

Τηγανίζουμε τη φέτα ψωμιού και από τις δύο πλευρές στο λίπος από το guanciale μέχρι να γίνει χρυσαφένια και τραγανή. Την αφαιρούμε από το τηγάνι και τρίβουμε πάνω της τη μισή σκελίδα σκόρδου.

Σερβίρισμα

Τοποθετούμε πάνω στο ψωμί τα μύδια, το μπρόκολο και το τραγανό guanciale. Ολοκληρώνουμε με λίγο από τη σάλτσα που ετοιμάσαμε.

Καλή απόλαυση!