Αν θέλεις ένα εύκολο και πολύ νόστιμο πιάτο που θυμίζει κάτι από παιδικά χρόνια αλλά τρώγεται άνετα και σήμερα, αυτά τα σπιτικά fish fingers είναι ό,τι πρέπει. Γίνονται με λευκό ψάρι, έχουν τραγανή κρούστα και σερβίρονται ιδανικά με αρακά, ψωμί και λίγη κέτσαπ ή τη σάλτσα που αγαπάς περισσότερο.

Υλικά

3 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 μεγάλο αυγό ελευθέρας βοσκής, χτυπημένο

50 γρ. χρυσαφένια τριμμένη φρυγανιά

αν δεν έχεις, μπορείς να χρησιμοποιήσεις 30 γρ. φρέσκια λευκή φρυγανιά τριμμένη και 20 γρ. πολέντα στιγμής

500 γρ. χοντρά φιλέτα λευκού ψαριού, χωρίς πέτσα

3 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

λευκό ψωμί σε χοντρές φέτες, για το σερβίρισμα

κέτσαπ ή άλλη σάλτσα της επιλογής σου, για το σερβίρισμα

κατεψυγμένος αρακάς, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Βάλε το αλεύρι μέσα σε μια ανθεκτική σακούλα κατάψυξης και πρόσθεσε αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ρίξε το χτυπημένο αυγό σε ένα ρηχό πιάτο. Σε ένα δεύτερο ρηχό πιάτο βάλε τη φρυγανιά ή το μείγμα φρυγανιάς και πολέντας.

Πέρασε απαλά κάθε κομμάτι ψαριού μέσα από τη σακούλα με το αλευρωμένο μείγμα, ώστε να καλυφθεί καλά. Στη συνέχεια βούτηξέ το στο αυγό και μετά στη φρυγανιά, μέχρι να καλυφθεί ομοιόμορφα. Τοποθέτησε τα έτοιμα κομμάτια ψαριού σε ένα πιάτο.

Ζέστανε το ηλιέλαιο σε βαθύ τηγάνι με βαρύ πάτο, μέχρι να είναι αρκετά καυτό. Θα καταλάβεις ότι είναι έτοιμο όταν ένα ψιχουλάκι φρυγανιάς τσιτσιρίσει και πάρει χρώμα μόλις πέσει μέσα. Πρόσθεσε προσεκτικά τα fish fingers και τηγάνισέ τα για 5 με 6 λεπτά, γυρίζοντάς τα πού και πού, μέχρι να γίνουν τραγανά και χρυσαφένια από όλες τις πλευρές. Αν χρειαστεί, ψήσ’ τα σε δόσεις. Βγάλε τα με σπάτουλα και άφησέ τα πάνω σε χαρτί κουζίνας να στραγγίξουν.

Παράλληλα, βάλε μια κατσαρόλα με νερό να βράσει και μαγείρεψε τον κατεψυγμένο αρακά για 2 με 3 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσει. Στράγγισέ τον καλά.

Σέρβιρε τα fish fingers μαζί με τον αρακά, φρέσκο ψωμί και λίγη κέτσαπ ή τη σάλτσα που προτιμάς.

Καλή απόλαυση!