Αν υπάρχει ένα γλυκό που μυρίζει σπίτι, φθινόπωρο και ζεστασιά, αυτό είναι τα μηλοπιτάκια. Είναι εύκολα, δεν απαιτούν ιδιαίτερες τεχνικές και τρώγονται άνετα στο χέρι, είτε ζεστά είτε κρύα. Με έτοιμη σφολιάτα και λίγα υλικά, έχεις ένα αποτέλεσμα που μοιάζει πιο περίπλοκο απ’ όσο είναι στην πραγματικότητα.

Υλικά:

Δύο μήλα καθαρισμένα χωρίς κουκούτσια κομμένα σε κομμάτια περίπου τριών εκατοστών

Πενήντα γραμμάρια μαλακή καστανή ζάχαρη

Ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα

Ένα κουταλάκι του γλυκού τζίντζερ

Δύο κουταλιές της σούπας βούτυρο

Χυμός από ένα λεμόνι

Μία κουταλιά της σούπας κορν φλάουρ

Τριακόσια είκοσι γραμμάρια έτοιμη σφολιάτα σε φύλλο

Ένα αυγό ελευθέρας βοσκής χτυπημένο

Δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη ντεμεράρα

Προετοιμασία

Προθέρμανε τον φούρνο στους 220 βαθμούς ή στους 200 στον αέρα και στρώσε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Βάλε σε κατσαρόλα τα μήλα, την καστανή ζάχαρη, την κανέλα, το τζίντζερ, το βούτυρο και τον χυμό λεμονιού. Μαγείρεψέ τα για περίπου δέκα λεπτά μέχρι να μαλακώσουν ελαφρώς. Μετέφερε το μείγμα σε μπολ και άφησέ το να κρυώσει. Όταν κρυώσει, πρόσθεσε το κορν φλάουρ και ανακάτεψε καλά.

Στήσιμο των μηλοπιτακίων

Ξετύλιξε τη σφολιάτα μαζί με το χαρτί της και κόψε τη σε έξι ίσα τετράγωνα. Στο κέντρο κάθε τετραγώνου βάλε δύο κουταλιές από τη γέμιση, αφήνοντας περιθώριο περίπου ενός εκατοστού γύρω γύρω.

Άλειψε τις άκρες με το χτυπημένο αυγό και δίπλωσε τη σφολιάτα διαγώνια ώστε να σχηματιστεί τρίγωνο. Πίεσε τις άκρες να κλείσουν και πέρασέ τες με ένα πιρούνι.

Άλειψε την επιφάνεια με το υπόλοιπο αυγό και πασπάλισε με τη ζάχαρη ντεμεράρα.

Ψήσιμο και σερβίρισμα

Μετέφερε τα μηλοπιτάκια στο ταψί αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους. Κάνε μια μικρή τομή στην κορυφή για να βγαίνει ο ατμός και ψήσε για είκοσι με είκοσι πέντε λεπτά μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.

Μπορείς να τα φας ζεστά ή να τα αφήσεις να κρυώσουν τελείως στο ταψί. Όπως και να τα δοκιμάσεις, δύσκολα θα μείνουν.

Καλή απόλαυση!