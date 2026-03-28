Αν σου αρέσουν τα πιάτα που θυμίζουν ασιατική κουζίνα, αυτή η συνταγή είναι από εκείνες που αξίζει να δοκιμάσεις. Τα τραγανά noodles δημιουργούν μια απολαυστική βάση, ενώ οι γαρίδες με το τζίντζερ και τη σάλτσα σόγιας δίνουν ένταση και άρωμα. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο ισορροπημένο, με ωραίες υφές και πλούσια γεύση.

Υλικά

Για τις γαρίδες

8 ωμές γαρίδες με το κέλυφος ή 6 καραβίδες, αποψυγμένες αν είναι κατεψυγμένες



2 κουταλιές της σούπας κορν φλάουρ



200 ml ηλιέλαιο για τηγάνισμα



100 γρ. μέτρια noodles αυγού, μουλιασμένα σε βραστό νερό για 5 λεπτά και στραγγισμένα



λεπτό θαλασσινό αλάτι



φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι



Για τη σάλτσα

25 γρ. φρέσκο τζίντζερ, καθαρισμένο και κομμένο σε λεπτά μπαστουνάκια



4 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε κομμάτια περίπου 2–3 εκ.



2 κουταλιές της σούπας σάλτσα στρειδιών



½ κουταλιά της σούπας ελαφριά σάλτσα σόγιας



½ κουταλάκι ζάχαρη



150 ml ζωμό λαχανικών (από μισό κύβο)



Εκτέλεση

Σε ένα μπολ βάζεις τις γαρίδες ή τις καραβίδες και τις ανακατεύεις με το κορν φλάουρ, λίγο αλάτι και αρκετό πιπέρι.

Ζεσταίνεις 5 κουταλιές από το ηλιέλαιο σε μεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Τηγανίζεις τις γαρίδες για 2–3 λεπτά, γυρίζοντάς τες μία ή δύο φορές, μέχρι να πάρουν ροζ χρώμα και να γίνουν ελαφρώς τραγανές. Τις αφαιρείς με λαβίδα και τις αφήνεις στην άκρη. Κρατάς το λάδι που έμεινε στο τηγάνι.

Στεγνώνεις τα noodles με μια καθαρή πετσέτα κουζίνας, τα χωρίζεις και τα σχηματίζεις σε δύο χαλαρές “φωλιές”.

Ζεσταίνεις περίπου 125 ml από το λάδι σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Με τρυπητή κουτάλα ή λαβίδα τοποθετείς προσεκτικά τις φωλιές noodles στο καυτό λάδι, μία κάθε φορά, και τις τηγανίζεις για 6–8 λεπτά μέχρι να γίνουν τραγανές, γυρίζοντάς τες στη μέση του χρόνου.

Όταν η δεύτερη φωλιά είναι σχεδόν έτοιμη, ζεσταίνεις 1 κουταλιά από το λάδι των γαρίδων σε wok σε δυνατή φωτιά μέχρι να αρχίσει να καπνίζει. Προσθέτεις το τζίντζερ και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και τα σοτάρεις για περίπου 20 δευτερόλεπτα μέχρι να μαλακώσουν.

Ρίχνεις τις γαρίδες και τις ανακατεύεις για ακόμη 1 λεπτό, μέχρι το τζίντζερ να πάρει χρυσαφένιο χρώμα. Προσθέτεις τη σάλτσα στρειδιών, τη σόγια και τη ζάχαρη και ανακατεύεις. Στη συνέχεια ρίχνεις τον ζωμό λαχανικών.

Αφήνεις τη σάλτσα να πάρει βράση, ανακατεύοντας. Σκεπάζεις το σκεύος και αφήνεις να βράσει για 1–2 λεπτά μέχρι να δέσει ελαφρώς.

Τοποθετείς τα τραγανά noodles σε δύο ζεστά μπολ, προσθέτεις από πάνω τις γαρίδες και περιχύνεις με τη σάλτσα.

Καλή απόλαυση!