Ένα πιάτο απλό, γρήγορο και γεμάτο ασιατικές γεύσεις που μπορείς να ετοιμάσεις εύκολα στο σπίτι. Το τόφου γίνεται τραγανό στο τηγάνι, ενώ το αρωματικό dressing με σόγια, τζίντζερ και σκόρδο δίνει ένταση και βάθος στη γεύση. Συνδυασμένο με ρύζι μπασμάτι δημιουργεί ένα χορταστικό και ισορροπημένο γεύμα.

Υλικά

Για το τραγανό τόφου

360 γρ. τόφου σφιχτό, στραγγισμένο, στεγνωμένο και κομμένο σε ομοιόμορφους κύβους

2 κ.σ. κορν φλάουρ

1 κ.σ. σησαμέλαιο

5 ραπανάκια, κομμένα σε λεπτές φέτες

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

λίγο σουσάμι για το σερβίρισμα

Για το dressing

1 κ.σ. σησαμέλαιο

1 κ.σ. tamari ή σόγια σος

3 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 κ.γ. νιφάδες τσίλι

1 κομμάτι φρέσκο τζίντζερ σε μέγεθος αντίχειρα, καθαρισμένο και ψιλοκομμένο

160 γρ. ρύζι μπασμάτι, μαγειρεμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ ρίχνεις τους κύβους τόφου και το κορν φλάουρ και ανακατεύεις καλά μέχρι να καλυφθούν πλήρως.

Ζεσταίνεις το σησαμέλαιο σε αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Προσθέτεις το τόφου και το τηγανίζεις περίπου 4 λεπτά από κάθε πλευρά μέχρι να γίνει χρυσαφένιο και τραγανό.

Σε ένα μπολ ανακατεύεις όλα τα υλικά για το dressing.

Ρίχνεις το dressing στο τηγάνι με το τόφου και συνεχίζεις το μαγείρεμα για λίγα λεπτά σε μέτρια φωτιά ώστε να μαγειρευτεί το σκόρδο και να δέσουν τα αρώματα. Προσθέτεις τα ραπανάκια και τα φρέσκα κρεμμυδάκια το τελευταίο λεπτό του μαγειρέματος.

Μοιράζεις το μαγειρεμένο ρύζι σε δύο μπολ και από πάνω προσθέτεις το τραγανό τόφου μαζί με όλο το αρωματικό dressing από το τηγάνι. Τελειώνεις με λίγο σουσάμι.

Καλή απόλαυση!