Αν ψάχνεις ένα γλυκό που να μοιάζει σαν να το παρήγγειλες από ζαχαροπλαστείο, αλλά στην πραγματικότητα να το έχεις φτιάξει μέσα σε λίγα λεπτά στην κουζίνα σου, τότε αυτά τα τρουφάκια Lotus είναι η λύση. Χωρίς ψήσιμο, με ελάχιστα υλικά και με γεύση που θυμίζει καραμελωμένο μπισκότο και σοκολατένια αγκαλιά.

Το καλύτερο; Θα εξαφανιστούν πριν προλάβεις να πεις «κράτα μου ένα».

Τα υλικά που θα χρειαστείς

1 πακέτο μπισκότα Lotus



200 γρ. τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου



1 γεμάτη κουταλιά της σούπας άλειμμα Lotus



200 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα για επικάλυψη



Αν θέλεις, μπορείς να κρατήσεις λίγα τριμμένα μπισκότα ή λίγο λιωμένο άλειμμα Lotus για διακόσμηση.

Πώς τα φτιάχνεις

Ξεκινάς θρυμματίζοντας τα μπισκότα στο μπλέντερ μέχρι να γίνουν σκόνη. Τα μεταφέρεις σε ένα μπολ και προσθέτεις το τυρί κρέμα και το άλειμμα Lotus. Ανακατεύεις καλά μέχρι να έχεις ένα ομοιογενές, μαλακό μείγμα.

Στη συνέχεια, πλάθεις μικρά μπαλάκια στο μέγεθος που σου αρέσει και τα τοποθετείς σε ένα ταψάκι με αντικολλητικό χαρτί. Τα βάζεις στο ψυγείο για περίπου 20 με 30 λεπτά ώστε να σφίξουν.

Λιώνεις την κουβερτούρα σε μπεν μαρί ή στον φούρνο μικροκυμάτων και βουτάς μέσα τα τρουφάκια ένα ένα. Τα αφήνεις ξανά πάνω στο χαρτί και, αν θέλεις, τα διακοσμείς με λίγα τρίμματα μπισκότου ή με λεπτές γραμμές από άλειμμα Lotus.

Μπαίνουν για λίγο στο ψυγείο μέχρι να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα και είναι έτοιμα.

Μικρά μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Αν το μείγμα σου φαίνεται πολύ μαλακό, άφησέ το λίγα λεπτά στο ψυγείο πριν πλάσεις. Αν πάλι το θέλεις πιο έντονο σε γεύση Lotus, πρόσθεσε μισή κουταλιά άλειμμα ακόμη. Και φυσικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις λευκή σοκολάτα για πιο γλυκό αποτέλεσμα.

Είναι ιδανικά για τραπέζι, για κέρασμα στο γραφείο ή απλώς για εκείνες τις στιγμές που θέλεις κάτι γλυκό χωρίς να περάσεις ώρες στην κουζίνα.

Καλή απόλαυση!