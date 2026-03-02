Αν θέλεις κάτι γρήγορο, αφράτο και λαχταριστό που να μοσχοβολάει τυρί και να τρώγεται ευχάριστα και σε θερμοκρασία δωματίου, αυτά τα τυρομπαλάκια φούρνου είναι ό,τι πρέπει. Δεν τηγανίζονται, δεν βαραίνουν και γίνονται με απλά υλικά που συνήθως έχουμε ήδη στο ψυγείο.

Υλικά

200 γρ. φέτα

150 γρ. κίτρινο τυρί τριμμένο, όπως γκούντα ή κασέρι

1 αυγό

3 κουταλιές της σούπας γιαούρτι στραγγιστό

4 κουταλιές της σούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

Λίγο πιπέρι

Σουσάμι προαιρετικά

Εκτέλεση

Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180 βαθμούς. Σε ένα μπολ λιώνεις καλά τη φέτα με πιρούνι. Προσθέτεις το τριμμένο τυρί, το αυγό και το γιαούρτι και ανακατεύεις μέχρι να ομογενοποιηθούν. Ρίχνεις το αλεύρι και λίγο πιπέρι και συνεχίζεις το ανακάτεμα μέχρι να έχεις ένα σχετικά μαλακό αλλά πλάσιμο μείγμα. Πλάθεις μικρά μπαλάκια με ελαφρώς βρεγμένα χέρια και τα τοποθετείς σε ταψί με λαδόκολλα. Αν θέλεις, τα πασπαλίζεις με σουσάμι. Ψήνεις για περίπου 20 με 25 λεπτά μέχρι να πάρουν ωραίο χρυσαφένιο χρώμα.

Αφήνεις λίγα λεπτά να σταθούν και είναι έτοιμα. Ταιριάζουν τέλεια για κέρασμα στη δουλειά, για μπουφέ ή απλώς για ένα απογευματινό σνακ που δεν θυμίζει δίαιτα αλλά ούτε σε βαραίνει.

Καλή απόλαυση!