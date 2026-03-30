Αν έχεις όρεξη για ένα γρήγορο αλλά πολύ νόστιμο πιάτο με ασιατικό αέρα, αυτό το βερμιτσέλι με γαρίδες είναι από εκείνα που σε βγάζουν ασπροπρόσωπη χωρίς πολλή ταλαιπωρία. Έχει ζουμερές γαρίδες, τραγανά λαχανικά και μια σάλτσα με ένταση, άρωμα και όσο τσιμπηματάκι πρέπει.

Υλικά

Για τα noodles

150 γρ. noodles βερμιτσέλι

200 γρ. ωμές γαρίδες

1/2 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. λευκό πιπέρι

1 κ.γ. σησαμέλαιο

4 κ.σ. φυτικό λάδι, συν λίγο extra για το σκεύος

2 αυγά

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1/4 μέτριο κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

4 φρέσκα κρεμμυδάκια, κομμένα σε 4 κομμάτια, χωριστά τα λευκά από τα πράσινα

1/4 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές λωρίδες

1/4 πράσινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές λωρίδες

150 γρ. φύτρες φασολιών

Για τη σάλτσα

1/2 κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. MSG

1 κ.γ. ζάχαρη

1/4 κ.γ. λευκό πιπέρι

1 κ.γ. σησαμέλαιο

2 κ.γ. light soy sauce

1 κ.σ. dark soy sauce

2 κ.σ. curry chilli oil

1 κ.γ. oyster sauce

1 κ.σ. σκόνη κάρι

Για το σερβίρισμα

1 κόκκινη πιπερίτσα τσίλι, κομμένη σε φετάκια

λίγο curry chilli oil, προαιρετικά

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τα noodles

Βάζεις το βερμιτσέλι σε ένα πυρίμαχο μπολ και το καλύπτεις με βραστό νερό. Το αφήνεις για 2 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Στη συνέχεια το στραγγίζεις και το ξεπλένεις με κρύο νερό για να σταματήσει ο βρασμός. Το αφήνεις στην άκρη.

Μαρινάρεις τις γαρίδες

Ανακατεύεις τις γαρίδες με το αλάτι, το λευκό πιπέρι και το σησαμέλαιο.

Φτιάχνεις τη σάλτσα

Σε ένα μικρό μπολ βάζεις όλα τα υλικά για τη σάλτσα και ανακατεύεις πολύ καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Σοτάρεις τις γαρίδες

Ζεσταίνεις καλά το wok ή ένα βαθύ τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Ρίχνεις λίγο φυτικό λάδι, το γυρίζεις να πάει παντού και μετά το αφαιρείς. Αυτό βοηθά να προετοιμαστεί σωστά το σκεύος.

Προσθέτεις 1 κουταλιά της σούπας φρέσκο λάδι και ρίχνεις τις γαρίδες. Τις σοτάρεις για 2 με 3 λεπτά, γυρίζοντάς τες κατά διαστήματα, μέχρι να ψηθούν. Τις βγάζεις και τις κρατάς στην άκρη.

Ενώνεις τα υλικά

Ρίχνεις στο wok τις υπόλοιπες 3 κουταλιές λάδι. Σπας μέσα τα αυγά και τα ανακατεύεις για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Προσθέτεις το σκόρδο, το κρεμμύδι και τα λευκά μέρη από τα φρέσκα κρεμμυδάκια. Σοτάρεις για 30 δευτερόλεπτα μέχρι να βγάλουν το άρωμά τους.

Έπειτα βάζεις ξανά τις γαρίδες και σοτάρεις για ακόμη 30 δευτερόλεπτα. Προσθέτεις τις πιπεριές και τα πράσινα μέρη από τα φρέσκα κρεμμυδάκια και συνεχίζεις το σοτάρισμα για άλλα 30 δευτερόλεπτα.

Ολοκληρώνεις το πιάτο

Ρίχνεις στο wok το βερμιτσέλι και τις φύτρες φασολιών. Προσθέτεις τη σάλτσα και ανακατεύεις καλά για 1 με 2 λεπτά, μέχρι τα noodles να καλυφθούν παντού και να απορροφήσουν τα αρώματα.

Σερβίρισμα

Μοιράζεις σε μπολ και τελειώνεις με φρέσκο κόκκινο τσίλι και λίγο extra curry chilli oil, αν θέλεις πιο πικάντικη γεύση.

Καλή απόλαυση!