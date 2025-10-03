Μια βελουτέ σούπα που συνδυάζει τη γλύκα του παστινακιού και του καρότου με την πικάντικη ένταση της harissa. Ελαφριά, θρεπτική και γεμάτη αρώματα, είναι η τέλεια επιλογή για ζεστές και χορταστικές κουταλιές.

Υλικά

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 παστινάκια, καθαρισμένα και κομμένα σε κομμάτια

1 καρότο, καθαρισμένο και κομμένο

3 σκελίδες σκόρδο, χοντροκομμένες

1–2 κ.σ. πάστα harissa (1 για πιο ήπια, 2 για μέτρια καυτερή γεύση)

1 κ.γ. κύμινο σε σκόνη

150 γρ. κόκκινες φακές, καλά πλυμένες και στραγγισμένες

1 λίτρο ζωμό λαχανικών (με 3 κ.γ. σκόνη λαχανικών διαλυμένη σε βραστό νερό)

χυμό από 1 φέτα λεμονιού (προαιρετικά)

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για το σερβίρισμα (προαιρετικά):

γιαούρτι

pul biber (νιφάδες καυτερής πιπεριάς)

φρέσκο κόλιανδρο, μαϊντανό ή δυόσμο

Εκτέλεση

Ζέστανε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Πρόσθεσε το κρεμμύδι με μια πρέζα αλάτι, σκέπασέ το και σοτάρισέ το για 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει χωρίς να πάρει χρώμα. Ρίξε τα παστινάκια, το καρότο και το σκόρδο, και άφησέ τα να μαγειρευτούν για άλλα 2 λεπτά. Ανακάτεψε μέσα τη harissa και το κύμινο και μαγείρεψέ τα για 1-2 λεπτά ώστε να βγάλουν τα αρώματά τους. Πρόσθεσε τις φακές και ανακάτεψέ τες καλά να καλυφθούν με τα μπαχαρικά. Ρίξε τον ζωμό, άφησε να πάρει βράση και χαμήλωσε τη φωτιά. Σιγόβρασε για 20-25 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν οι φακές και τα λαχανικά. Πολτοποίησε τη σούπα με ραβδομπλέντερ μέχρι να γίνει λεία και κρεμώδης. Αν χρειάζεται, πρόσθεσε λίγο ακόμα ζωμό. Αλατοπιπέρωσε, δοκίμασε και, αν θες, πρόσθεσε λίγο επιπλέον harissa ή μερικές σταγόνες λεμόνι.

Σέρβιρε τη σούπα ζεστή, με μια κουταλιά γιαούρτι, λίγο pul biber και ψιλοκομμένα φρέσκα μυρωδικά για έξτρα δροσιά.

Καλή απόλαυση!