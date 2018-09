Ποιος είπε ότι τα στυλ στα νύχια είναι καθαρά καλοκαιρινή υπόθεση; Η Essie παρουσίασε τη νέα της φθινοπωρινή συλλογή και πραγματικά πιστεύουμε ότι κυριολεκτικά θα σε ταξιδέψουν; Πού; Φυσικά στη Νέα Υόρκη εκεί που το χρώμα και το στυλ είναι λέξεις αλληλένδετες με τη μόδα! Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να λάμψεις! Ξεκινάμε;

Βroadway Μarquee

Θα χρειαστείς τις εξής αποχρώσεις: first base base coat, booties on broadway, say it ain’t soho, speed•setter topcoat

Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση του first base base coat. Βουτήξτε ένα πινελάκι για λεπτομέρειες στο booties on broadway και κάντε το περίγραμμαενός αστεριού σε δύο νύχια της επιλογής σας. στα υπόλοιπα νύχια περάστε δύο καλές στρώσεις του booties on broadway.

Με το ίδιο πινέλο και την ίδια απόχρωση, booties on broadway, γεμίστε το εξωτερικό του περιγράμματος των αστεριών, αφήνοντας έναν αρνητικό χώρο.

Πάρτε ένα πολύ μικρό εργαλείο για 3 κουκκίδες, βουτήξτε το στο say it ain’t soho και σχεδιάστε μικρές κουκκίδες έξω από το περίγραμμα των αστεριών. ολοκληρώστε με το speed•setter top coat.

Θα χρειαστείς τις εξής αποχρώσεις: first base base coat, fall for nyc, booties on broadway, say it ain’t soho, it takes a west village, speed•setter topcoat

Εφαρμόστε το first base base coat και έπειτα δύο στρώσεις του fall for NYC.

Βουτήξτε ένα πινέλο για γραμμές στο booties on broadway και σχεδιάστε ένα «N» στον παράμεσό σας, κάνοντας δύο κάθετες γραμμές και μια διαγώνιο που να τιςενώνει.

Επαναλάβετε το δεύτερο βήμασχεδιάζοντας ένα «Y» στον μέσο σας.

στη συνέχεια, βουτήξτε το πινέλο για γραμμές στο say it ain’t soho και σχεδιάστε μια γραμμή σε κάθε πλευρά του «N» και του»Y.»

Επαναλάβετε το τέταρτο βήμα με το it takes a west village.

Ολοκληρώστε με το speed•setter top coat, για ένα μανικιούρ έτοιμο σε χρόνο μηδέν

Και για εσένα που θέλεις το απόλυτο χρώμα στα νύχια σου η Essie έχει φροντίσει, ετοιμάσου να γνωρίσεις όλη τη νέα σειρά: