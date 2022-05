Το καλοκαίρι πλησιάζει και ανυπομονούμε να τρέξουμε στις παραλίες για ένα χαλαρωτικό μπάνιο και ηλιοθεραπεία. Η χώρα μας προσφέρει πολύ ζεστά καλοκαίρια με υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που μας δίνει και το μαυρισμένο χρώμα που όλες ανυπομονούμε να αποκτήσουμε.

Όμως αν θέλετε να κάνετε ένα πιο γρήγορο μαύρισμα χωρίς να κάθεστε με τις ώρες στον ήλιο, θα σας προτείνω κάποιους τρόπους για να το καταφέρετε.

Self tan

Ένας γρήγορος τρόπος για να πετύχετε το τέλειο μαύρισμα είναι τα self tanners. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε μόνες σας στο σπίτι, όμως πρέπει να προσέξετε την απόχρωση που θα διαλέξετε και να ακολουθήσετε πιστά τα βήματα που αναγράφονται στο self tan προϊόν.

Spray tan

Η αλλιώς το μαύρισμα με αερογράφο, είναι μια επαγγελματική διαδικασία που ουσιαστικά σε ψεκάζουν με χρώμα για να έχεις το τέλειο μαυρισμένο αποτέλεσμα.

Solarium

Η πιο δημοφιλής λύση είναι το Solarium το οποίο με τη βοήθεια πυκνής υπεριώδους ακτινοβολίας πετυχαίνει το τέλειο μαύρισμα. Βέβαια χρειάζεται πολλές επαναλήψεις για να πετύχετε το αποτέλεσμα που επιθυμείτε κάτι που πρέπει να προσέχετε διότι η συστηματική χρήση του μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία του δέρματος.

Ηλιοθεραπεία

Αν πάλι προτιμάτε τον παραδοσιακό τρόπο μαυρίσματος, δηλαδή την ηλιοθεραπεία θα πρέπει να εφοδιαστείτε με τα απαραίτητα προϊόντα που θα σας προστατεύσουν από τον ήλιο αλλά και θα επιταχύνουν το μαύρισμα σας.

Η LITTLE SECRETS NATURAL COSMETICS, έχει την λύση για εσάς με τα προϊόντα από την νέα σειρά SUMMER LIGHT. Η συλλογή αποτελείται από δύο πολυτελή λάδια για το σώμα, για έντονο μαύρισμα και δύο scrub έρχονται να γεμίσουν με άρωμα καλοκαιριού τις μέρες μας.

Πρόκειται για μια συλλογή όλο φως και άρωμα που μας συνεπαίρνει σαν καλοκαιρινό δειλινό χαρίζοντάς μια εμπειρία περιποίησης και πολυτέλειας στον εαυτό μας. Ζεστές νότες από εξωτική καρύδα και βανίλια σε συνδυασμό με ανθισμένο γιασεμί και γαρδένια καθώς και μεσογειακό περγαμόντο και άνθη πορτοκαλιάς μας μεταφέρουν σε ένα μαγικό καλοκαίρι.

Χρησιμοποιήστε το The Bronzelight Glow SPF 6 ένα πολυτελές, λαμπερό λάδι σώματος με 91% φυσικά συστατικά, δίνει στην επιδερμίδα ηλιοκαμένη λάμψη, ενυδάτωση, επιτάχυνση μαυρίσματος και αντηλιακή προστασία. Το άρωμά του με νότες από περγαμόντο, γαρδένια και καρύδα, σε συνδυασμό με τις bronze ιριδίζουσες πέρλες κάνει το μαύρισμα πιο έντονο, τη διάρκειά του μεγαλύτερη και το δέρμα λαμπερό και ενυδατωμένο.

Αν προτιμάτε άρωμά με άνθος πορτοκαλιού, γαρδένια και βανίλια, με χρυσές ιριδίζουσες πέρλες επιλέξτε το The Sunlight Glow SPF 6.

Και επειδή το μυστικό για το τέλειο μαύρισμα είναι η απολέπιση για να απομακρυνθούν τα νεκρά κύτταρα, μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στα δύο scrub σώματος The Bronzelight Scrub και The Sunlight Scrub. Δύο πολυτελή scrub σώματος, με 96,5% φυσικά συστατικά, με καστανούς και λευκούς κρυστάλλους ζάχαρης και κόκκους αλατιού που απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα αφήνοντας την επιδερμίδα ενυδατωμένη και λαμπερή. Επιλέξτε ανάμεσα σε άρωμά με νότες από άνθος πορτοκαλιού, γαρδένια και βανίλια ή με νότες από περγαμόντο, γαρδένια και καρύδα.