Η μόδα εξελίσσεται κάθε χρόνο με νέες προτάσεις, κοψίματα, υφές και συνδυασμούς. Πολλές φορές όμως δεν μπορούμε να αντισταθούμε στο να επαναφέρουμε στη μόδα εμβληματικές εμφανίσεις από το παρελθόν. Αυτές οι εμφανίσεις που κάποτε έθεταν τάσεις μπορούν σήμερα να μαγνητίσουν ξανά τα βλέμματά μας. Είτε ως φόρο τιμής είτε ως απλή έμπνευση, αυτοί οι διάσημοι εδώ μας αποδεικνύουν ότι το στιλ είναι διαχρονικό.

Το εμβληματικό βελούδινο φόρεμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα που φόρεσε η Angelina Jolie



Το στυλ της πριγκίπισσας Νταϊάνα αποδείχθηκε όχι μόνο μοναδικό, αλλά και διαχρονικό. Το 1985, φόρεσε αυτό το φόρεμα Victor Edelstein σε ένα εορταστικό δείπνο στον Λευκό Οίκο. Αυτό το φόρεμα έγινε διάσημο και έγραψε ιστορία ως το «φόρεμα Travolta», καθώς χόρεψε με τον John Travolta φορώντας αυτό το φόρεμα. Το 2018, η Angelina Jolie εμπνεύστηκε την εμφάνισή απο την Νταϊάνα και φόρεσε ένα παρόμοιο φόρεμα στο κόκκινο χαλί BAFTA 2018.

Το outfit της Beyoncé στα βραβεία BET που φόρεσε η Zendaya



Η εμφάνιση της ποπ σταρ Beyoncé ενέπνευσε την Zendaya για τα βραβεία BET 2021. Η Beyoncé φόρεσε αυτό το εμβληματικό look στην πρώτη της σόλο εμφάνιση του σινγκλ της, “Crazy in Love” στην ίδια επίδειξη βραβείων το 2003.

Η εμφάνιση της Jennifer Garner στο 13 Going on 30 που φορέθηκε από την Ariana Grande

Η Ariana Grande μας θύμισε την iconic ταινία του 2000, “13 Going on 30” στο ντεμπούτο της στο The Voice. Η τραγουδίστρια φόρεσε το vintage φόρεμα που φορούσε αρχικά η Jennifer Garner στην ταινία.

Το φόρεμα των MTV Video Music Awards της Cindy Crawford που φόρεσε η Dua Lipa

Η Dua Lipa έκανε την εμφάνισή της στα 64α Ετήσια Βραβεία Grammy, φορώντας ένα μαύρο vintage φόρεμα σχεδιασμένο από τον Versace. Με διάφανο μπουστάκι και βαρύ χρυσό υλικό, αυτό το φόρεμα φορέθηκε για πρώτη φορά από τη Cindy Crawford για το κόκκινο χαλί των MTV Video Music Awards το 1992. Για μια προσωπική πινελιά, η Dua Lipa πρόσθεσε μερικά αξεσουάρ.

Τα ασορτί σύνολα Britney Spears και Justin Timberlake φορέθηκαν από την Katy Perry και τον Riff Raff

Στα Video Music Awards το 2014, η Katy Perry και ο Riff Raff εμφανίστηκαν με ταιριαστά τζιν ρούχα που μας πήγαν πίσω στο στιλ, στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Αυτά τα ταιριαστά ρούχα Versace εμπνεύστηκαν από μια εμβληματική στιγμή με πρωταγωνιστές την Britney Spears και τον Justin Timberlake στην ίδια εκδήλωση το 2001.