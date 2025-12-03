5 xmas nails που θα σε κάνουν να κλείσεις ραντεβού με την μανικιουρίστα σου τώρα!

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που επιτρέπεται, και σχεδόν επιβάλλεται, να βάλεις λίγη έξτρα λάμψη στη ζωή σου. Κι ενώ όλοι πηγαίνουν στα κλασικά κόκκινα και χρυσά, εσύ μπορείς να κάνεις μια πιο σύγχρονη, πιο ενδιαφέρουσα επιλογή. Αν θες να ξεχωρίσεις φέτος, τα παρακάτω 5 xmas nails θα γίνουν η αγαπημένη σου αφετηρία.

Minimal French με Σμαραγδί Ανατροπή

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sweetheart Nails | Baton Rouge Nail Salon (@sweetheartnailsbr)



Το κλασικό French tip αποκτά έναν πιο σκοτεινό, χειμερινό χαρακτήρα όταν συναντά το matte μαύρο. Πάνω σε μια nude βάση, η μαύρη γραμμή γίνεται το πιο κομψό statement, ειδικά όταν ακριβώς από κάτω υπάρχει μια δεύτερη, λεπτή γραμμή σε βαθύ σμαραγδί. Είναι μια λεπτομέρεια που δύσκολα προσέχεις με την πρώτη ματιά, αλλά κάνει όλη τη διαφορά.

Το Πολυτελές Βελούδο του Μπορντό

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vogue Arabia (@voguearabia)



Για όσες αγαπούν τα νύχια που παίζουν με το φως, τα velvet nails είναι η πιο ζεστή, χειμερινή πρόταση. Το cat-eye effect δίνει μια μεταξένια λάμψη που θυμίζει βελούδο, ειδικά όταν το χρώμα είναι βαθύ μπορντό ή plum. Το αποτέλεσμα μοιάζει να αλλάζει διάθεση κάθε φορά που κινείς τα δάχτυλά σου.

Glazed Donut με Μικρές Χρυσές Εκπλήξεις

Η τάση του glazed manicure εξελίσσεται και αποκτά πιο παιχνιδιάρικη διάθεση με ένα ασύμμετρο twist. Συνδύασε δύο ή τρεις χειμερινές αποχρώσεις, milky white, σοκολατί, γκρι-μωβ, και κράτησε το ίδιο glazed φινίρισμα σε όλα. Σε ένα ή δύο νύχια, όμως, άφησε τη βάση διάφανη και πρόσθεσε χρυσές foil νιφάδες. Είναι σαν να έχεις μικρά κοσμήματα στα δάχτυλά σου.

Abstract Christmas Lights για Μοντέρνα Διάθεση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Luminary Nail Systems (@luminary_nail_systems)



Αν θέλεις κάτι που να έχει «χριστουγεννιάτικη ψυχή» χωρίς να γίνεται γλυκανάλατο, το abstract design με φωτάκια είναι το απόλυτο inspo. Μια nude βάση λειτουργεί σαν καμβάς πάνω στον οποίο σχεδιάζεις λεπτές, κυματιστές μαύρες γραμμές που θυμίζουν καλώδια. Πάνω σε αυτές, μικρές χρωματιστές κουκκίδες γίνονται μια μοντέρνα, αφηρημένη εκδοχή των κλασικών γιορτινών λαμπιονιών.

Winter Aurora Borealis – Η Μαγεία του Βορρά

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Daily Charme Official (@daily_charme)



Για το τέλος, κάτι μαγικό και εντελώς διαφορετικό. Το «Βόρειο Σέλας» στα νύχια ξεκινά με μια βαθιά, νυχτερινή βάση, navy ή πολύ σκούρο μωβ,μ πάνω στην οποία απλώνεις αποχρώσεις πράσινου, τιρκουάζ και electric blue με ombré τεχνική. Με ένα ιριδίζον top coat, το φως κάνει το σχέδιο να ζωντανεύει σαν πραγματικός βόρειος ουρανός.

Αυτα τα 5 xmas nails θα σε κάνουν να ξεχωρίσεις σίγουρα! Διάλεξε εκείνα που ταιριάζουν στη διάθεσή σου και δώσε στις γιορτές σου μια πιο ιδιαίτερη και πιο προσωπική λάμψη.