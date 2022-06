Το καλοκαίρι είναι εδώ και οι υψηλές θερμοκρασίες δε μας αφήνουν πολλά περιθώρια. Ο Ιούνιος έχει τα καλά του όμως ο δυνατός ήλιος και η θάλασσα απαιτούν μεγαλύτερη φροντίδα, προκειμένου να διατηρήσουμε το δέρμα μας λαμπερό, είτε αναφερόμαστε στο πρόσωπο είτε στο σώμα. Γι’ αυτό, δεν είναι κακό να ρίξουμε κι αυτή την εβδομάδα μια ματιά στην αγορά και να διαλέξουμε τα προϊόντα, που θα μας προσφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Δείτε στη συνέχεια τα 6 προϊόντα ομορφιάς που ξεχωρίσαμε αυτή την εβδομάδα.

Gel Scrub για τέλεια υφή και φυσική λάμψη

Νέες Summer limited edition σειρές σώματος παρουσίασε και φέτος η The Body Shop. Αυτό που ξεχωρίσαμε όμως κατευθείαν είναι το scrub σε μορφή gel Refreshing Passionfruit. Με 95% συστατικά φυσικής προέλευσης και εμπλουτισμένο με έλαιο από σπόρους passionfruit και σπόρους από ακτινίδιο, αυτό το απαλό scrub σώματος απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, αφήνοντας την επιδερμίδα αισθητά αναζωογονημένη και ανανεωμένη, με πιο απαλή και λεία υφή αλλά και με μια υπέροχη, φυσική λάμψη. Το δοχείο είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, αποτελούμενο δεν μέρει από ανακυκλωμένο πλαστικό που έχει ανακτηθεί από τους δρόμους της Bengaluru στην Ινδία, το οποίο η The Body Shop προμηθεύεται στο πλαίσιο του προγράμματός της Δίκαιο Εμπόριο με Κοινότητες.

Premium αντιγηραντική σειρά με βάση το «φυτό της μακροζωίας»

Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις το θησαυρό της Ιαπωνίας σε μία premium σειρά αντιγήρανσης με την υπογραφή της Cinq Mondes. Το organic γαλλικό brand παρουσιάζει τη σειρά Gétô Suprême μία ιεροτελεστία ομορφιάς εμπνευσμένη από το νησί Okinawa. Το πολύτιμο φυτό Gétô, που ανήκει στην οικογένεια της πιπερόριζας και χρησιμοποιείται ως αντιρυτιδικό συστατικό από τους κατοίκους της Okinawa, αποτελεί την «καρδιά» των 3 προϊόντων της σειράς – Gétô Suprême the Cream, Gétô Suprême the Serum και Gétô Suprême the Eyes and Lip Contour. Η ολοκληρωμένη σειρά με βάση το «φυτό της μακροζωίας» χαρίζει διπλή δράση αφού προλαμβάνει αλλά και αντιμετωπίζει τα σημάδια της γήρανσης.

Mega Black Mascara για τις ανάγκες του καλοκαιριού

Η μάσκαρα είναι ένα από τα βασικά καλλυντικά που χρησιμοποιούμε αδιάκοπα το καλοκαίρι, ακόμα κι όταν δε θέλουμε να βαφτούμε. Μετά την iconic Air Volume Mega Mascara, την πρώτη mascara που ανυψώνει τις βλεφαρίδες χωρίς ίχνος βάρους, έρχεται η Air Volume 30h Mega Black Mascara από τηL’Oréal Paris. Πρόκειται για ένα προϊόν με mega όγκο και extra έντονο μαύρο χρώμα που διαρκεί έως 30 ώρες, έχοντας ταυτόχρονα μεγάλη αντοχή στον ιδρώτα χωρίς να μεταφέρεται! Σίγουρα θα σε αφήσει ικανοποιημένη!

Αναζωογόνηση σε οικολογική γυάλινη συσκευασία

Το Mineral 89 Booster της VICHY είναι ένα προϊόν κατάλληλο για όλους τους φωτότυπους και τους τύπους επιδερμίδας, ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες. H υδάτινη υφή του απορροφάται άμεσα, χαρίζοντας αναζωογόνηση και λάμψη. Επιπλέον, αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά genderless skincare προϊόντα, που μπορεί να αποτελέσει must-have τόσο στην γυναικεία όσο και στην ανδρική ρουτίνα περιποίησης. Τώρα, το Mineral 89 Booster αποκτά νέα ακόμη πιο οικολογική γυάλινη συσκευασία με καθαρότερη σύνθεση χωρίς συντηρητικά. Eίναι ανακυκλώσιμη και κατασκευασμένη από 25% ανακυκλωμένο γυαλί, καθώς και 23% πιο ελαφριά, σε σύγκριση με την προηγούμενη.

Το αντίδοτο στους μαύρους κύκλους

Δημιουργημένο με την υψηλότερη συγκέντρωση της L’Oréal Paris σε 1,5% Καθαρό Υαλουρονικό Οξύ και 1% Καθαρή Καφεΐνη, σε συνδυασμό με έναν αναζωογονητικό συνδυασμό από τα καλύτερα δερματολογικά ενεργά συστατικά, ο νέος Ορός Ματιών Revitalift Filler 2,5% [Υαλουρονικό Οξύ + Καφεΐνη] φωτίζει τους μαύρους κύκλους και γεμίζει όλες τις ρυτίδες των ματιών. Είναι ένα προϊόν που έρχεται να κάνει τη διαφορά και να διεκδικήσει μια θέση στην τσάντα σου αυτό το καλοκαίρι.

Καταπραϋντικές ιδιότητες σε συλλεκτική έκδοση

Είναι γνωστό ότι χωρίς τη θάλασσα δεν θα υπήρχε ζωή και σίγουρα δεν θα υπήρχε η La Mer. Γι’ αυτό το λόγο, η εταιρεία βάζει σε πρώτο “πλάνο” την προστασία της, με το 90% των συστατικών θαλάσσιας προέλευσης της La Mer, να είναι από υπεύθυνες πηγές . Με το φετινό συλλεκτικό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από τη θάλασσα τη νύχτα, η limited edition Blue Heart Crème de la Mer περιέχει τον ίδιο συνδυασμό συστατικών που χαρίζει σε κάθε συσκευασία της εμβληματικής ενυδατικής μας κρέμας, τις καταπραϋντικές για την επιδερμίδα ιδιότητές της.

