Μπαίνουμε πλέον δυναμικά στο χειμώνα και προσεχώς θα εγκαινιάσουμε και την εορταστική περίοδο. Αυτή είναι η στιγμή να χαλαρώσουμε και να περιποιηθούμε τον εαυτό μας με προϊόντα ομορφιάς που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Αρκετές είναι οι νέες αφίξεις στην αγορά, όμως εμείς, αυτή την εβδομάδα ξεχωρίσαμε τα εξής:

Τα ενυδατικά οφέλη του υαλουρονικού οξέος στην καρδιά της επιδερμίδας

Για να επαναφέρει τα οφέλη της τεχνολογίας MolecuShift Τechnology στην επιδερμίδα, η Shiseido έχει σχεδιάσει δύο συμπληρωματικούς ορούς για να παρέχει άμεσο αποτέλεσμα αναπλήρωσης του όγκου. Οι οροί Skin Filler Bio-Performance Serums δρουν σε πλήρη συνέργεια για να αξιοποιήσουν και να μεγιστοποιήσουν όλα τα ενυδατικά οφέλη του υαλουρονικού οξέος στην καρδιά της επιδερμίδας. Το NIGHT INFILL SERUM περιέχει συμπιεσμένο υαλουρονικό οξύ που του επιτρέπει να διεισδύει σταδιακά και να αναπληρώνει το δέρμα εκ των έσω κατά την διάρκεια της νύχτας. Το DAY FULL EXPANSION SERUM περιέχει το Expander, το οποίο αναδιατάσσει το συμπιεσμένο υαλουρονικό οξύ που έχει διεισδύσει στο δέρμα και του επιτρέπει να ανακτήσει γρήγορα το αρχικό του μέγεθος και τις ιδιότητες όγκου.

Ένα εθιστικό άρωμα για το χειμώνα

O narciso rodriguez παρουσίασε πρόσφατα το NARCISO eau de parfum cristal, το νέο εθιστικό άρωμα της σειράς. Το άρωμα αιχμαλωτίζει το φως μέσα από τις λαμπερές νότες κορυφής, την καθαρή και λεπτή καρδιά και τις αισθησιακές νότες βάσης. Το λαμπερό περγαμόντο φωτίζει τα πέταλα των ανθισμένων λουλουδιών, ένα πλούσιο μπουκέτο από ανακυκλωμένο τριαντάφυλλο και λευκές λουλουδάτες συμφωνίες. Το άρωμα ξετυλίγεται σταδιακά με την εμβληματική καρδιά του musc, την αδιαμφισβήτητη υπογραφή των αρωμάτων NARCISO. Το musc ενισχύεται με κομψές ξυλώδεις και κεχριμπαρένιες όψεις από ξύλο κέδρου και κασμίρ, δίνοντας στο άρωμα μια μυστηριώδη, διάχυτη διαδρομή.

Αξεπέραστο μήκος από τη ρίζα ως τις άκρες

Η Maybelline New York, θέλοντας να απογειώσει κάθε βλέμμα και να αναδείξει κάθε make up look δημιούργησε την Lash Sensational Sky High Mascara. Η υπόσχεσή της; Πλούσιος όγκος & αξεπέραστο μήκος από τη ρίζα έως τις άκρες!

Magic Retouch με 33% επιπλέον προϊόν

Το spray κάλυψης λευκών ριζών Magic Retouch από τη L’Oréal Paris, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2016, υπόσχεται ένα φυσικό αποτέλεσμα χωρίς λευκά σε 3 μόλις δευτερόλεπτα. Πείτε αντίο στα λευκά μέχρι το επόμενο λούσιμο. Απλά μαγικό! Η νέα συσκευασία του Magic Retouch με 33% επιπλέον προϊόν (+25ml), έρχεται να προσφέρει 8 επιπλέον χρήσεις στις έξι πιο δημοφιλείς αποχρώσεις της ελληνικής αγοράς.

Η εταιρεία παρουσίασε επίσης και τη νέα μάσκαρα PRO XXL, η οποία είναι ενισχυμένη από συστατικά και συνθέσεις που χρησιμοποιούν οι ειδικοί για επαγγελματικό αποτέλεσμα στις βλεφαρίδες αλλά… χωρίς τις υπηρεσίες τους!

Απόλυτη αισθητηριακή εμπειρία

H Byredo σάς προσκαλεί σε μια αισθητηριακή εμπειρία με το νέο Eyes Closed. Ψυχές που συνυφαίνονται, το απρόσμενο ζευγάρωμα του πατσουλί με τον πάπυρο μπαίνει σε μια λαχταριστή συνωμοσία με βούτυρο ίριδας, τζίντζερ και καρότο. Ζαχαρωμένα μπαχαρικά, η κανέλα και το κάρδαμο, δημιουργούν την αίσθηση μιας ατέλειωτης ζεστασιάς και τρυφερότητας, σαν το καθησυχαστικό βάλσαμο μιας αδελφής ψυχής. Αυτή είναι μια οσφρητική εμπειρία που εκφράζει ανοιχτά τη σύνδεση. Άυλη, αλλά ακλόνητη. Γιατί όταν αντέχουμε την αγάπη από μακριά, τα πνεύματα εναρμονίζονται, ανυπέρβλητα στον χρόνο και στα αχανή, απίστευτα τοπία.

Λάμψη με συστατικά φυσικής προέλευσης

Το Intral Daily Micellar Toner αποτελεί το πρώτο βήμα της πρωινής και βραδινής περιποίησης της επιδερμίδας, καθώς βοηθάει στην αντιμετώπιση της ξηρότητας και της δυσφορίας που τυχόν δημιουργείται από τον καθαρισμό, ενώ παράλληλα την ενυδατώνει και την τονώνει άμεσα. Σχεδιασμένο από τους επιστήμονες της Darphin, περιέχει ενυδατικά συστατικά συμπεριλαμβανομένου του Υαλουρονικού Οξέος, καθώς και το εμβληματικό Calm Complex, που βοηθά στην αύξηση των επιπέδων ενυδάτωσης και στην ενίσχυση της λάμψης. Είναι σχεδιασμένο με μικύλλια για αποτελεσματικό, αλλά ήπιο καθαρισμό, χαρίζοντας στην επιδερμίδα υγιή και αναζωογονημένη όψη. Αυτή η σύνθεση είναι κατάλληλη για την ευαίσθητη επιδερμίδα, είναι δερματολογικά ελεγμένη και μη φαγεσωρογόνος, αφού αποτελείται από 92% συστατικά φυσικής προέλευσης.

Επιστήμη αιχμής και αισθητική

Η τελευταία δημιουργία της La Prairie στο πλαίσιο της συλλογής Skin Caviar είναι η ενσάρκωση του συνολικού έργου του Bauhaus, συνδυάζοντας την επιστήμη αιχμής με την αισθητική που κόβει την ανάσα. To Skin Caviar Harmony L’Extrait, φέρει έναν εκπληκτικό σχεδιασμό συσκευασίας. Πρόκειται για ένα γυάλινο φιαλίδιο στο εντυπωσιακό χρώμα μπλε του κοβαλτίου, του οποίου το μινιμαλιστικό,

καθαρό σχήμα παραπέμπει αναμφισβήτητα στην υπόσχεση της αρμονίας που κρύβεται μέσα του.

Λαμπερά χείλη με glossy φινίρισμα

Η ολοκαίνουργια σειρά GLOSS N’ GO από MD Professsionnel έχει κάνει την άφιξη και υπόσχεται λαμπερά χείλη με glossy φινίρισμα σε λαχταριστές αποχρώσεις. Η πλούσια σύνθεση τους με υαλουρονικό και βιταμίνη Ε εξασφαλίζει ενυδατωμένα χείλη με πλούσιο όγκο. Η κρεμώδης και ελαφριά υφή απλώνει ομοιόμορφα χωρίς να κολλάει. Διατίθενται σε 8 μοναδικούς χρωματισμούς που ταιριάζουν σε κάθε επιδερμίδα!

