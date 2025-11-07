Υπάρχει κάτι μαγικό στο να φοράς τη στολή του σκι και να αφήνεις το βλέμμα σου να χάνεται στο λευκό των Άλπεων, ή στο λευκό του Παρνασσού που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Το après-ski πια δεν είναι μόνο ένα διάλειμμα μετά την πίστα, αλλά ολόκληρη εμπειρία, ένας τρόπος να ζήσεις τη χειμερινή πολυτέλεια με άνεση και αυτοπεποίθηση. Ειδικά φέτος, δύο μεγάλες μάρκες, αποδεικνύουν πως η μόδα μπορεί να είναι εξίσου άνετη και σωστή για το σκοπό της όσο και αισθητικά συναρπαστική.

H&M x Perfect Moment: λάμψη στις πίστες

Αρχικά, η H&M ενώνει δυνάμεις με το luxury ski brand Perfect Moment, φέρνοντας μια capsule συλλογή 28 κομματιών που φωνάζει “après-ski glam”. Μπουφάν με faux fur, δερμάτινα παντελόνια εμπνευσμένα από ski pants, jacquard πλεκτά και moon boots συνδυάζουν λειτουργικότητα με μια δόση εκλεπτυσμένης υπερβολής. Η χρωματική παλέτα κινείται σε μαύρο, λευκό και ασημί, με πινελιές βαθύ μπορντό και παγωμένου γαλάζιου που θυμίζουν το ηλιοβασίλεμα στις Άλπεις. Οι oversized κουκούλες, τα star prints και τα πλούσια υλικά (από μαλλί έως lurex knits) δίνουν στην après-ski στιγμή σου την απαραίτητη δόση glam. Και το καλύτερο; Τα κομμάτια μεταφέρονται πανεύκολα από το chalet στο κέντρο της πόλης.

Oysho Lodge: τεχνική με feminine δυναμισμό

Από την άλλη πλευρά, η Oysho παρουσιάζει τη συλλογή Oysho Lodge, σχεδιασμένη για γυναίκες που θέλουν να τα δώσουν όλα στην πίστα χωρίς να χάσουν ίχνος στυλ. Με μπουφάν Superfit 10K, ολόσωμες φόρμες Performance 20K και γέμιση Primaloft® Gold ή ιταλικό φτερό Minardi Piume, η συλλογή συνδυάζει υψηλή τεχνολογία με minimal αισθητική. Κάθε λεπτομέρεια, από τις ρυθμιζόμενες ζώνες και τις εσωτερικές τσέπες μέχρι τα φερμουάρ ανθεκτικά στο νερό, έχει σχεδιαστεί για να εξυπηρετεί τόσο στην άθληση όσο και στην άνεση.

Η καμπάνια γυρίστηκε στη Χιλή, με πρωταγωνίστριες αθλήτριες της Oysho Community, αποδεικνύοντας πως το brand ξέρει να τιμά τη δύναμη και το πάθος των γυναικών.

Ένας χειμώνας γεμάτος ενέργεια και στιλ

Εν ολίγοις, είτε ονειρεύεσαι μέρες στις πίστες είτε βραδιές δίπλα στο τζάκι με ένα ζεστό ρόφημα, οι συλλογές H&M x Perfect Moment και Oysho Lodge αποδεικνύουν πως η après-ski μόδα είναι κάτι περισσότερο από τάση, αλλά στάση ζωής. Στο τέλος, το μόνο που χρειάζεσαι είναι αυτοπεποίθηση, χαμόγελο και την τέλεια στολή για να απολαύσεις κάθε ιδανικό χειμερινό σου moment.

