Όλο και περισσότερες γυναίκες αποφασίζουν να πειραματιστούν με τα fillers προσώπου με υαλουρονικό οξύ, τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες διαφορετικών περιοχών του προσώπου, εξασφαλίζοντας τη λείανση των ρυτίδων, την αποκατάσταση του όγκου, τη σμίλευση του κάτω μέρους του προσώπου και την ενίσχυση του φυσικού σχήματος και του όγκου στα χείλη. Πρόκειται για μια απλή διαδικασία αρκεί η κάθε ενδιαφερόμενη να στηρίζεται σε αξιόπιστες εταιρείες. Η Allergan Aesthetics, μία εταιρεία της AbbVie, είναι ο παγκόσμιος ηγέτης της αισθητικής ιατρικής, με κορυφαία brands στις ενέσιμες θεραπείες προσώπου και στο body contouring να παίρνουν θέση στο χαρτοφυλάκιό της.

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Ιουνίου, ο Δρ. Δημήτριος Συκιανάκης, Ιατρός Αισθητικής Ιατρικής, παρουσίασε το ευρύ χαρτοφυλάκιο καινοτόμων προϊόντων της Αllergan Αesthetics, το οποίο περιλαμβάνει μία σειρά εμβληματικών brands όπως:

την ευρέως γνωστή βοτουλινική τοξίνη τύπου Α για κοσμητική χρήση

την κορυφαία σειρά fillers προσώπου με υαλουρονικό οξύ JUVÉDERM

τη θεραπεία κρυολιπόλυσης CooISculpting.

Νέα καμπάνια της σειράς JUVÉDERM

Στη νέα καμπάνια της σειράς JUVÉDERM, για το ευρύ κοινό, ‘All of YOU’, αναφέρθηκε η Ρούλα Σχίζα, Head of Marketing Greece / Europe Region PR & Communications Lead και σημείωσε ότι «η σειρά fillers JUVÉDERM πρεσβεύει την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς που κρύβεται μέσα μας, με έμφαση στην αξιοποίηση της μοναδικότητας των χαρακτηριστικών κάθε ανθρώπου, ώστε κάθε θεραπευόμενος να πετύχει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του. Η καμπάνια ‘All of YOU’ καταρρίπτει τα στερεότυπα και αποτελεί ωδή στην αποδοχή της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης, συμβαδίζοντας απόλυτα με την κουλτούρα της Allergan Aesthetics, η οποία απορρίπτει έμπρακτα κάθε μορφή διάκρισης και υποστηρίζει την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ίσες ευκαιρίες. Αυτό φαίνεται μέσα από την αξιοποίηση της ποικιλομορφίας των πληθυσμών στις κλινικές μελέτες που πραγματοποιούμε, την επιλογή των μοντέλων για τις προωθητικές μας ενέργειες, αλλά και μέσα από την αναζήτηση ταλέντων από μία διευρυμένη κοινότητα ανθρώπων».

Η πρόσφατη άφιξη

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της Αllergan Αesthetics, το HArmonyCa με λιδοκαΐνη, επενδύοντας στη συναρπαστική κατηγορία των βιοδιεγερτών. To HArmonyCa είναι το πρώτο υβριδικό ενέσιμο τζελ διπλής δράσης, το οποίο συνδυάζει στην ίδια σύριγγα δύο ενεργά συστατικά – το υαλουρονικό οξύ και τον υδροξυαπατίτη ασβεστίου. Χάρη στον συνδυασμό των δυο συστατικών, με μία μόνο θεραπεία, το HArmonyCaTM δίνει τη δυνατότητα για άμεση ανόρθωση και διέγερση της σύνθεσης κολλαγόνου.

Το HAmonyCa με λιδοκαΐνη προσφέρει άμεση ανόρθωση, χάρη στο υαλουρονικό οξύ και διαρκή διέγερση κολλαγόνου που σχετίζεται με τον υδροξυαπατίτη ασβεστίου και μπορεί να καλύψει κάποιες από τις πολυδιάστατες ανάγκες του δέρματος που προκύπτουν με την πάροδο της ηλικίας. Πρόκειται για μία πραγματικά καινοτόμο θεραπευτική επιλογή.

