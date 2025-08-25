Μία νέα τάση κυκλοφορεί στο TikTok, που ισχυρίζεται ότι προσθέτοντας μια πρέζα αλάτι στο νερό μπορείς να ενυδατωθείς καλύτερα και να αναπληρώσεις τους χαμένους ηλεκτρολύτες.

Είναι όντως το αλατισμένο νερό ένα θαύμα για την υγεία;

Η ιδέα βασίζεται στην επιστημονική αρχή ότι το νερό “ακολουθεί” το νάτριο. Αυτό σημαίνει ότι το αλάτι βοηθά το σώμα να συγκρατήσει το νερό, προωθώντας την ενυδάτωση.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, για τους περισσότερους ανθρώπους, κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Αν έχεις μια ισορροπημένη διατροφή και πίνεις αρκετό νερό, παίρνεις ήδη το νάτριο που χρειάζεσαι.

Ποιοι κινδυνεύουν;

Ενώ μια μικρή ποσότητα μπορεί να φαίνεται ακίνδυνη, η υπερβολική κατανάλωση νατρίου μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Το σώμα προσπαθεί να αποκαταστήσει την ισορροπία, κατακρατώντας περισσότερο νερό. Αυτό αυξάνει τον όγκο του αίματος, επιβαρύνοντας την καρδιά και τα αγγεία. Μακροπρόθεσμα, αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, ακόμα και σε εγκεφαλικό.

Μάλιστα, μια πρέζα αλάτι, που αντιστοιχεί περίπου στο 1/16 του κουταλιού του γλυκού, μπορεί να προσθέσει σημαντική ποσότητα νατρίου. Αν το επαναλάβεις σε πολλά ποτήρια νερό μέσα στη μέρα, μπορείς εύκολα να ξεπεράσεις το μισό της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης.

Πότε μπορεί να ωφελήσει;

Το αλατισμένο νερό μπορεί να είναι χρήσιμο για άτομα που χάνουν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρολυτών μέσω του ιδρώτα. Αυτό αφορά όσους κάνουν έντονη άσκηση, αθλούνται ή εργάζονται σε πολύ ζεστό περιβάλλον. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αναπλήρωση του νατρίου είναι απαραίτητη.

Αν όμως περνάς την ημέρα σου σε ένα γραφείο με κλιματισμό, πιθανότατα δεν έχεις λόγο να προσθέτεις αλάτι στο νερό σου. Η καλύτερη και πιο άμεση λύση για την ενυδάτωση είναι, πολύ απλά, το σκέτο νερό.

Βέβαια, πριν υιοθετήσεις μια νέα τάση από τα social media, είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι τα απλά, παραδοσιακά κόλπα για την υγεία είναι συνήθως τα πιο αποτελεσματικά. Απλά μην ξεχνάς να πίνεις νερό…κανονικό και γάργαρο!