Κάποιες εμπειρίες δεν μοιάζουν με τίποτα απ’ όσα έχεις ζήσει. Είναι σαν να ανοίγει μια μικρή πόρτα και να σε οδηγεί σε έναν κόσμο όπου η φροντίδα της επιδερμίδας γίνεται τελετουργία και η φύση μιλά μέσα από πολυτελείς υφές και αγνά υλικά. Αυτόν ακριβώς τον κόσμο φέρνει κοντά σου η Susanne Kaufmann, αποκλειστικά στο In Beauty Escape, και σε προσκαλεί να γνωρίσεις τη φιλοσοφία του Alpine skincare που έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο.

Η φιλοσοφία της Susanne Kaufmann

Αρχικά, δεν πρόκειται απλώς για καλλυντικά, αλλά μια ολιστική προσέγγιση στην ομορφιά. Η Susanne Kaufmann συνδυάζει την καθαρότητα των Αυστριακών Άλπεων με την επιστημονική γνώση, δημιουργώντας συνθέσεις που σέβονται την επιδερμίδα και το περιβάλλον. Με sustainable συσκευασίες, φυτικά εκχυλίσματα και οικολογικές μεθόδους παραγωγής, κάθε προϊόν γίνεται σύμμαχος στην ισορροπία σώματος και νου.

Τα προϊόντα που ξεχωρίζουν

Αν θες να ξεκινήσεις την εμπειρία, υπάρχουν κάποια staples που έχουν αγαπηθεί από beauty experts σε όλο τον κόσμο:

Cleansing Gel , για ήπιο και αποτελεσματικό καθαρισμό.

Moisturising Day Fluid , που χαρίζει λάμψη και προστασία καθημερινά.

Enzyme Peel , ένα διακριτικό αλλά ισχυρό peeling που ανανεώνει την όψη της επιδερμίδας.

Body Butter , το απόλυτο χάδι ενυδάτωσης που αφήνει το δέρμα απαλό και ελαστικό.

Αυτές οι καθαρές φόρμουλες με απολαυστικές υφές έχουν γίνει συνώνυμες με το Alpine luxury skincare.

Το In Beauty Escape γίνεται ο προορισμός σου

Από σήμερα, το In Beauty Escape στην Κηφισιά φιλοξενεί αποκλειστικά την Susanne Kaufmann στην Ελλάδα. Εδώ θα βρεις επιλεγμένες σειρές που μπορείς να εντάξεις στη ρουτίνα σου, αλλά και να ζήσεις μια εμπειρία που θυμίζει spa των Άλπεων. Αν προτιμάς online shopping, η συλλογή σε περιμένει στο e-shop.

Με λίγα λόγια, το Alpine skincare της Susanne Kaufmann δεν είναι απλώς μια πολυτέλεια, αλλά μια υπενθύμιση ότι η αληθινή ομορφιά πηγάζει από την ισορροπία και την καθαρότητα. Έτσι, στο In Beauty Escape σε περιμένει η ευκαιρία να χαρίσεις στον εαυτό σου αυτή τη μοναδική εμπειρία. Γιατί, τελικά, το μυστικό φως που αναζητάς βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο φαντάζεσαι.