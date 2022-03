Spring is coming!

Κι όμως είναι αλήθεια! Μπορεί να μην είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη αυτή τη τελευταία βδομάδα, αλλά που θα πάει, έρχεται! Και θα την υποδεχτούμε με ανοιχτές αγκάλες και τα κατάλληλα outfits φυσικά, από αγαπημένους Έλληνες σχεδιαστές! Για ρίξε μια ματιά λοιπόν.

Eye In Unity Dress

Η αγαπημένη μας Νάντια Ράπτη! Δημιουργία για ένα καθημερινό ντύσιμο με πολύ ενδιαφέρον μοτίβο! Το φοράς όλη μέρα και με ένα jacket ακολουθείς και για τα after work drinks ;)

Link

Flory Leopard Dress

Θες να βάλεις sneakers; Θες να βάλεις ψηλοτάκουνα; Αυτό το φόρεμα από Mallory The Label σου επιτρέπει και τα δύο! Είναι εύκολο να το συνδυάσεις με ό,τι θες και σίγουρα θα ευχαριστηθείς την άνεση που σου προσφέρει μες τη μέρα σου.

Link

Ayios jacket

Οκ τι να πούμε τώρα για αυτό το κομμάτι! Βλέπεις τι έργο τέχνης είναι! Ένα είναι σίγουρο, ότι αν το αποκτήσεις δε θα θες να το βγάλεις από πάνω σου! Το στυλ που προσδίδει είναι άλλο επίπεδο!

Link

Fanny Bag Green

Έχει γίνει μόδα τελευταία και δεν είναι περίεργο! Όταν θες τα απολύτως απαραίτητα αλλά όχι μόνο κλειδιά κινητό λεφτά, απευθύνεσαι σε ένα τέτοιου είδους τσαντάκι, μεσαίου μεγέθους και φουλ εύχρηστο. Think about it!

Link

Διαβάστε επίσης:

Ανοιξιάτικο μανικιούρ: Αυτά είναι τα νύχια που θα “κλέψουν” την παράσταση το 2022 | Thats Life. Life as it is!