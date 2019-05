Στο φετινό Met Gala 2019 ξεχώρισαν αρκετές εμφανίσεις όπως από τις πιο όμορφες και τις πιο εντυπωσιακές ήταν εκείνη της Emily Ratajkowski που φόρεσε ένα ιδιαίτερο σύνολο αποκαλύπτοντας αρκετά από τα προσόντα της. Φυσικά, τα βλέμματα εκτός από αυτό που φορούσε τράβηξε και το μακιγιάζ της το οποίο έγινε με προιόντα Lancome και συγκεκριμένα με τα παρακάτω:

Για Foundation χρησιμοποίησε το Lancôme Teint Idole Ultra 24H Long Wear Foundation ενώ η πούδρα που επέλεξε ήταν η Lancôme Long Time No Shine Loose Setting Powder in Translucent. Για έξτρα δόσεις λάμψεις το θαύμα τους έκαναν τα: Lancôme Teint Idole Custom Highlighting Drops in GoldenGlow, Lancôme Teint Idole Custom Highlighting Drops in BronzeGlow, Lancôme Teint Idole Custom Highlighting Drops in Champagne Glow. Ενώ φυσικά τα ρούζ που ταίριαξαν με την επιδερμίδα της ήταν το Lancôme Blush Subtil in Shimmer MochaHavana καθώς και το Lancôme Blush Subtil in 541 Make It Pop.

Όσον αφορά τα χείλη το μολύβι που χρησιμοποίησε ήταν το Lancôme Le Lip Liner in Sheer Natural και φυσικά το κραγιόν ήταν το Lancôme L’Absolu Rouge in 202 Nuit & Jour(Sheer) σε ένα ιδιαίτερο nude χρώμα.

Για να δώσει ένταση στα μάτια χρησιμοποιήθηκε η νέα παλέτα Lancôme Hypnôse Palette in 01 French Nude και το μολύβι Lancôme Brow Define Pencil in 06Brown. Τέλος, ολοκλήρωσε το look με την Hypnose Drama Mascara.