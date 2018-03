Ο παλμός της μόδας θα χτυπήσει και πάλι δυνατά στην Αθήνα από 28 Μαρτίου έως 1 Απριλίου, με καταξιωμένους Έλληνες σχεδιαστές, επιτυχημένα Ελληνικά fashion brands και ανερχόμενους νέους σχεδιαστές να δίνουν δυναμικό παρών παρουσιάζοντας τις νέες τάσεις για την επόμενη σεζόν στο πλαίσιο της 23ης Αthens Xclusive Designers Week.

Με κεντρικό χώρο διεξαγωγής για τις επιδείξεις μόδας το Ζάππειο Μέγαρο και με μια σειρά από shows σε πολύ ξεχωριστές τοποθεσίες, η φετινή Athens Xclusive Designers Week μεταμορφώνει την Αθήνα σε μια μικρογραφία των διεθνών μητροπόλεων μόδας και μας προετοιμάζει για ένα πενθήμερο γεμάτο στυλ, λάμψη και πολλά happenings.

Η εβδομάδα μόδας ξεκινά την Τετάρτη 28 Μαρτίου από το City Link, τον απόλυτο προορισμό του κέντρου της Αθήνας, που θα υποδεχθεί σε ένα μοναδικό σκηνικό τις δημιουργίες της σχεδιάστριας Ιωάννας Κουρμπέλα, η οποία θα παρουσιάσει τη νέα της συλλογή Ioanna Kourbela F/W 2018-19, όπου η γυναικεία φιγούρα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. H πιο ζωντανή Στοά της πόλης είναι έτοιμη να γεμίσει μόδα και λαμπερές εμφανίσεις!

Την Πέμπτη 29 Μαρτίου τα shows ξεκινούν στο Ζάππειο Μέγαρο με ένα εντυπωσιακό ρόστερ αγαπημένων σχεδιαστών:

Olga Karaververis: Yφάσματα μεταξωτά και αέρινα, floral ντεσέν, nude αποχρώσεις καθώς και δαντέλες σιφόν στη νέα της συλλογή SS18 με τίτλο “La vie”.

Makis Tselios: Φορέματα και σύνολα υψηλής ραπτικής, δημιουργίες από μουσελίνες, δαντέλες, σατέν υφάσματα στη νέα του συλλογή F/W 2018-19 “Black & White” και κοστούμια σμόκιν να πλαισιώνουν την ανδρική Collection.

Tassos Mitropoulos: Αnimal print και παστέλ αποχρώσεις, παγιέτες με athleisure στοιχεία και girly boho φορέματα είναι μερικά από τα trends που χαρακτηρίζουν τη συλλογή SS18.

Kathy Heyndels & Giannetos Handmade: Ο γνωστός οίκος μόδας θα παρουσιάσει βραδινά θηλυκά φορέματα που αναδεικνύουν τη γυναικεία φιγούρα. Τη συλλογή θα συνοδεύσουν και ανδρικές εμφανίσεις με κουστούμια υψηλής ραπτικής.

Η τρίτη ημέρα της Διοργάνωσης είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές, που συμμετέχουν στον θεσμοθετημένο διαγωνισμό New Designers Awards by Lufthansa, η οποία προσκαλεί τους νέους Έλληνες σχεδιαστές μόδας που διαγωνίζονται να πουν «ναι» στον κόσμο της μόδας διεκδικώντας 4 σημαντικά βραβεία.

Φέτος, η διοργάνωση εκτός από τα 3 καθιερωμένα βραβεία (Best New Designer, Best TrendSetter, Best Catwalk) που αποτελούν εφαλτήριο για τη σταδιοδρομία των διαγωνιζομένων, εισάγει και ένα τέταρτο βραβείο, το βραβείο SayYesToTheWorld by Lufthansa, όπου οι συμμετέχοντες σχεδιαστές μόδας θα κληθούν να σχεδιάσουν μία δημιουργία εμπνευσμένη από ένα προορισμό του κόσμου, για να κερδίσουν ένα ταξίδι στον προορισμό από τον οποίο εμπνεύστηκαν!

Οι σχεδιαστές που συμμετέχουν στα New Designers Awards by Lufthansa είναι αλφαβητικά:

Alexandra Design, Frini Giannouli, Galanu, Julietta, Klelia Andrali, Lefkon, Monnoir, Sadykova και Timothy Pappas.

Ta shows της τρίτης ημέρας θα κλείσουν με την επίδειξη μόδας της νικήτριας του βραβείου Best New Designer της 22ης AXDW, Ελευθερίας Καρδάμη, με το brand Blondie.e που θα παρουσιάσει τη νέα της ξεχωριστή συλλογή.

Τέλος, στα New Designers Awards by Lufthansa, θα υπάρχουν και οι ομαδικές συμμετοχές από τη σχολή AKTO όπου νέοι Fashion Designers θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους.

Η τέταρτη ημέρα ξεκινάει με ένα εντυπωσιακό show από τη Folli Follie που θα παρουσιάσει τη νέα συλλογή αξεσουάρ “Club Riviera” στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. Μια μοναδική συλλογή για τις πιο κομψές εμφανίσεις για το φετινό καλοκαίρι.

Ο Vassilis Zoulias πιστός στη διαχρονική κομψότητα και εμπνευσμένος από τη βασιλική ομορφιά, θα παρουσιάσει τη νέα του κολεξιόν σε μια ονειρική νεοκλασική βίλα, ένα καλά κρυμμένο «μυστικό» στο κέντρο της Αθήνας, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο σκηνικό.

Το Ζάππειο θα μυρίσει καλοκαίρι με την Piz Buin να ετοιμάζει ένα καυτό Βeachwear Fashion Show με τα αγαπημένα brands Mitos, Maa boo & Sun of a beach που θα παρουσιάσουν τις νέες τους συλλογές για τις πιο stylish εμφανίσεις στην παραλία. Εντυπωσιακά μαγιό αλλά και premium πετσέτες

θαλάσσης θα μετατρέψουν την πασαρέλα στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό!

O Stefanos Chrysafis θα παρουσιάσει τη συλλογή F/W 2018-19 με τίτλο “Délire, απεικονίζοντας ένα τρελό παιχνίδι με παράλογο ή λογικό περιεχόμενο.

H Herminas Reea παρουσιάζει τη νέα συλλογή “Butterfly Effect” με φορέματα από δαντέλα, διαφάνειες και τούλι για θηλυκές και κομψές εμφανίσεις.

Το brand eÜ / everyone Ünited. έρχεται για να μας δείξει τα πιο fashionable χειροποίητα παπιγιόν που ξεχωρίζουν για τις ιδιαίτερες λεπτομέρειες και τα περίτεχνα σχέδια που μπορούν να φορεθούν ακόμα και σαν αξεσουάρ για τα μαλλιά.

Ο Celebrity Skin είναι έτοιμος για τη νέα του συλλογή F/W 2018-19 “Chaotic Glamour” με τα avant-garde στοιχεία που χαρακτηρίζουν το brand να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και με πλούσια εικαστικά στοιχεία να προμηνύουν ένα ακόμα λαμπερό show με πολλές εκπλήξεις.

Η τέταρτη μέρα ολοκληρώνεται με το brand .LAK και τον ανατρεπτικό Λάκη Γαβαλά στο προαύλιο του Ζαππείου Μεγάρου που επιστρέφει με ένα ξεχωριστό show για να παρουσιάσει τη νέα του ολοκληρωμένη συλλογή F/W 2018-19 με έμπνευση “I love family”!

Ο Yiorgos Eleftheriades δημιουργεί ένα παιχνίδι ελευθερίας συνδυάζοντας 3 συλλογές μεταξύ τους. Υ.Ε woman, Yesymphony και Υ.Ε man είναι η σύνδεση ανάμεσα στο αντρικό και θηλυκό στοιχείο σε μια εποχή που ενώνει ολοκληρωτικά αυτό που κάποτε θεωρούταν δυο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι.

Ο Sotiris Georgiou δείχνει τη νέα γυναικεία και αντρική συλλογή F/W 2018-19 με urban διάθεση, σοφιστικέ στοιχεία και έντονες λεπτομέρειες.

Η νέα κολεξιόν της Parle Moi εκφράζει την απόλυτη θηλυκότητα με υψηλής ποιότητας ραπτική σε πολυτελή υφάσματα και ραφιναρισμένες λεπτομέρειες.

Οι MI-RO ρίχνουν την αυλαία της 23ης AXDW παρουσιάζοντας τη νέα Haute Couture Collection SS18 με μοναδικές δημιουργίες σε μια μαγευτική ατμόσφαιρα στο Ωδείο Αθηνών.

Σημαντική θα είναι φέτος και η προσέλευση ξένων δημοσιογράφων και fashion buyers, με την εβδομάδα μόδας να υποδέχεται στο ξενοδοχείο Electra Metropolis προσκεκλημένους από διάφορες χώρες όπως Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Κωνσταντινούπολη και Αμερική.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας οι επισκέπτες της AXDW θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αλλά και να αποκτήσουν τις τρέχουσες συλλογές SS18 Ελλήνων δημιουργών αξεσουάρ μόδας και κοσμημάτων που συμμετέχουν στα Xclusive Elements. Οι δημιουργοί των φετινών Xclusive Elements είναι οι: 2K10, Christina Karakalpaki, E.T. Collection, Fey Papanikou, Lit Stylish T-shirts, Maria Kaprili, She by she, Topology

Επίσης, για όλες τις μέρες της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί ο ανοικτός διαγωνισμός Fashion Design Project, όπου μπορούν όλοι, ανεξαρτήτως σπουδών, να καταθέσουν ένα αντιπροσωπευτικό τους σχέδιο και να αξιολογηθούν από το κοινό σε online ψηφοφορία μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Χρυσοί χορηγοί της φετινής Athens Xclusive Designers Week είναι για άλλη μια φορά οι πρωτοποριακές μηχανές παρασκευής καφέ οικιακής χρήσης illy Iperesspresso, τα προϊόντα μαλλιών Rene Furterer σε συνεργασία με τα κομμωτήρια Ilias and Staff και ο όμιλος YHE Group.

23rd Athens Xclusive Designers Week / 28 Μαρτίου-1 Απριλίου 2018

Gold Sponsors: Ιlly, Rene Furterer/Ilias and Staff, YHE Group

New Designers Awards Sponsor: Lufthansa

Official Makeup Sponsor: Shiseido

Official Hairstyling Sponsor: Rene Furterer – Ilias & Staff Salons

Official Hospitality Sponsor: Electra Metropolis Hotel

Official Car: Volkswagen

Beachwear Fashion Show Sponsor: Piz Buin

Communications Sponsors: COSMOTE TV, MAD TV, MAD RADIO, EN ΛΕΥΚΩ, DOWN TOWN, DELUXE, TLIFE, FASHION DAILY, NAFTEMPORIKI.GR, CLICK@LIFE

Partners: So Fine! Communications Management, Σχολή Κομμωτικής Diamantopoulos

Under the auspices: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), Enterprise Greece, Δήμος Αθηναίων, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδας (ΣΕΛΠΕ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιοτεχνιών και Βιομηχανιών Πλεκτού Ενδύματος (ΠΣΒΒΠΕ), Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)