Οι καλοκαιρινές διακοπές αφήνουν πίσω τους όμορφες αναμνήσεις, αλλά συχνά και μια επιδερμίδα που έχει ανάγκη από φροντίδα. Ο ήλιος, το αλάτι, το χλώριο και οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν αφυδάτωση, θαμπάδα ή και φθορά στην επιδερμίδα και τα μαλλιά. Με την επιστροφή στο γραφείο, το ζητούμενο είναι να βρούμε ξανά την ισορροπία στην καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς μας. Ακολουθούν συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε αυτή τη μετάβαση πιο εύκολη, διατηρώντας την καλοκαιρινή σας λάμψη.

Ενυδάτωση προσώπου και σώματος

Η πιο σημαντική ανάγκη μετά τις διακοπές είναι η ενυδατική κρέμα προσώπου και σώματος. Η καθημερινή χρήση προϊόντων πλούσιων σε υαλουρονικό οξύ, γλυκερίνη ή αλόη μπορεί να αποκαταστήσει την υγρασία, να καταπραΰνει την ξηρότητα και να προσφέρει λάμψη. Για ακόμη πιο βαθιά δράση, εντάξτε στην εβδομαδιαία ρουτίνα σας μια ενυδατική μάσκα προσώπου, που θα βοηθήσει το δέρμα να ανακάμψει ταχύτερα.

Καθαρισμός επιδερμίδας και προσώπου

Το φθινόπωρο στην πόλη σημαίνει περισσότερη έκθεση σε ρύπους, γι’ αυτό ένα σωστό καθαριστικό προσώπου είναι απαραίτητο. Επιλέξτε σύνθεση που δεν αφυδατώνει, αλλά καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνοντας λιπαρότητα και υπολείμματα μακιγιάζ. Ένα καλό micellar water ή αφρός καθαρισμού είναι ιδανικές επιλογές για να προετοιμάσετε την επιδερμίδα για την ενυδάτωση που θα ακολουθήσει.

Ελαφρύ μακιγιάζ

Η επιστροφή στο γραφείο δεν χρειάζεται βαριά makeup looks. Ένα BB cream ή ένα ανάλαφρο foundation προσφέρει φυσική κάλυψη χωρίς να «φορτώνει» την επιδερμίδα. Συνδυάστε το με μια πούδρα για ματ αποτέλεσμα, ένα απαλό ρουζ σε ροδακινί ή ροζ τόνους και ένα κραγιόν σε nude απόχρωση για διακριτική κομψότητα. Έτσι η εμφάνιση παραμένει επαγγελματική, ενώ η φρεσκάδα του καλοκαιριού δεν χάνεται.

Επανόρθωση μαλλιών

Τα μαλλιά ταλαιπωρούνται ιδιαίτερα το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα ξηρότητα και ψαλίδα. Μια θρεπτική μάσκα μαλλιών μία ή δύο φορές την εβδομάδα, καθώς και ένα λάδι επανόρθωσης, μπορούν να επαναφέρουν τη ζωντάνια και τη λάμψη τους. Ένα φρεσκοκουρεμένο look με καθαρές άκρες είναι επίσης ένας τρόπος να ξεκινήσετε το φθινόπωρο με ανανεωμένη διάθεση.

Αντηλιακή προστασία

Αν και οι διακοπές τελείωσαν, η προστασία από τον ήλιο πρέπει να συνεχιστεί. Ένα αντηλιακό προσώπου με υψηλό δείκτη προστασίας βοηθά στην πρόληψη πανάδων και πρόωρης γήρανσης. Ακόμη και στην πόλη, η έκθεση στον ήλιο είναι συνεχής, ενώ η μπλε ακτινοβολία από τις οθόνες υπολογιστών επιβαρύνει επίσης την επιδερμίδα.

Σώμα και χαλάρωση

Μετά από εβδομάδες έκθεσης στον ήλιο και το αλάτι της θάλασσας, η επιδερμίδα του σώματος μπορεί να δείχνει θαμπή. Ένα απαλό scrub σώματος απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και βοηθά τις ενυδατικές συνθέσεις να απορροφηθούν καλύτερα. Η χρήση ενός πλούσιου body butter χαρίζει ελαστικότητα και θρέψη.

Το άρωμα της νέας σεζόν

Τίποτα δεν ολοκληρώνει την εμφάνιση στο γραφείο όσο ένα διακριτικό άρωμα. Οι φρέσκες ή ξυλώδεις νότες μπορούν να δημιουργήσουν μια υπογραφή που αποπνέει κομψότητα και επαγγελματισμό. Επιλέξτε αρώματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητά σας, αποφεύγοντας τις πολύ βαριές συνθέσεις.

Self–care

Η ομορφιά δεν είναι μόνο θέμα προϊόντων αλλά και διάθεσης. Μικρές καθημερινές ιεροτελεστίες, όπως μια βραδινή ρουτίνα περιποίησης ή λίγα λεπτά χαλάρωσης με ένα αφρόλουτρο με αιθέρια έλαια, συμβάλλουν στην ευεξία και βοηθούν στην ομαλή προσαρμογή στην καθημερινότητα.

Η επιστροφή στο γραφείο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές μπορεί να γίνει μια ευκαιρία ανανέωσης. Με στοχευμένη φροντίδα στο πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά, με ελαφρύ μακιγιάζ και μια πινελιά αρώματος, η μετάβαση από την ανεμελιά της παραλίας στην επαγγελματική καθημερινότητα γίνεται πιο αρμονική. Το μυστικό είναι να επιλέγουμε τα σωστά προϊόντα και να υιοθετούμε συνήθειες που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφοι και σίγουροι για τον εαυτό μας.