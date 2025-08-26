Από το cocooning στο glam με ένα μακιγιάζ!

Από το cocooning στο glam με ένα μακιγιάζ!

Το φθινόπωρο-χειμώνας θέλει ζεστασιά, άνεση και λίγο extra λάμψη. Η Catrice FW25 φέρνει την αίσθηση του cozy cocooning στο μακιγιάζ σου, με προϊόντα που φροντίζουν την επιδερμίδα σου και αναδεικνύουν τη φυσική σου ομορφιά.

Under Eye Brightener Liquid

Ένα ελαφρύ, φωτεινό υγρό για κάτω από τα μάτια που καλύπτει μαύρους κύκλους και χαρίζει αμέσως πιο ξεκούραστη όψη. Η σύνθεσή του είναι ενυδατική και δεν «κάθεται» στις λεπτές γραμμές.

Diamond Treasures Cream to Powder Eyeshadow

Μια σκιά που ξεκινά κρεμώδης και καταλήγει με μεταξένιο τελείωμα πούδρας. Οι ταιριαστοί χρωματικοί συνδυασμοί της είναι ιδανικοί για look που μένουν σταθερά χωρίς μουτζούρες.

Drunk’n Diamonds Eyeshadow Stick

Ένα stick σκιάς με jelly υφή και λαμπερό εφέ διαμαντιού. Απλώνεται εύκολα και χαρίζει πολυδιάστατη λάμψη που δεν αλλοιώνεται μέσα στη μέρα.

Tubing Stay in Place Volume Mascara

Με tubing τεχνολογία, αυτή η μάσκαρα δίνει όγκο και μήκος που μπορείς να «χτίσεις» από φυσικό μέχρι έντονο. Είναι αδιάβροχη αλλά αφαιρείται εύκολα με ζεστό νερό.

Hyper Lash Mascara

Για πυκνές βλεφαρίδες με εντυπωσιακή καμπύλη, χωρίς κόπο. Διατίθεται σε μαύρο και καφέ, για look που διαρκούν από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Hyper Lash Waterproof Mascara

Η αδιάβροχη εκδοχή που αντέχει σε υγρασία, ιδρώτα και μουντζούρες. Χαρίζει έντονο μαύρο χρώμα με ανάλαφρη υφή που δεν βαραίνει τις βλεφαρίδες.

Endless Matte Liquid Lipstick

Ματ κραγιόν μεγάλης διάρκειας που δίνει έντονο χρώμα με μία μόνο κίνηση. Δεν κολλάει, δεν στεγνώνει και μένει άνετο στα χείλη όλη μέρα.

Diamond Glaze Gloss Stick

Ένα glitter lipstick με jelly-glazed αποτέλεσμα και δροσερή λάμψη. Απλώνεται σαν balm και αφήνει τα χείλη απαλά με ιριδίζουσα γοητεία.

Gloss Obsessed Lip Glaze

Λαμπερό lip gloss με απαλή υφή που δεν κολλάει. Εμπλουτισμένο με έλαιο macadamia και βιταμίνη Ε, θρέφει και χαρίζει ενυδάτωση.

Bright & Blur Setting Powder

Πούδρα σε ελεύθερη μορφή που θολώνει ατέλειες και φωτίζει την επιδερμίδα. Η μεταξένια σύνθεσή της δίνει άνετη αίσθηση όλη μέρα.

Soft Glam Foam Primer

Ένα αφρώδες primer με μικρο-πέρλες που ενυδατώνει και χαρίζει φρέσκια όψη. Εμπλουτισμένο με cranberry, προετοιμάζει τέλεια την επιδερμίδα για το μακιγιάζ.

Soft Blur Matte Setting Powder

Μια ματ πούδρα με εφέ φίλτρου για άψογο αποτέλεσμα. Ιδανική για baking και έλεγχο της γυαλάδας που διαρκεί.

Blend + Bond Setting Spray

Spray που σταθεροποιεί το μακιγιάζ, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και ανανεώνει την επιδερμίδα. Με υαλουρονικό οξύ και βρώμη, προσφέρει φυσικό τελείωμα.

Glass Like Highlighter Stick

Highlighter σε μορφή stick για άμεση λάμψη με “glass-skin” αποτέλεσμα. Η μη κολλώδης υφή του γλιστρά απαλά στο δέρμα.

Soft Glam Baked Blush

Ρουζ και highlighter σε ένα προϊόν, με φωτεινή και υγιή λάμψη. Η baked σύνθεσή του μένει αναλλοίωτη όλη μέρα.

Blur Balm Blush Palette

Παλέτα με έξι αποχρώσεις ρουζ και highlighter σε υφή balm-to-powder. Χτίζεται εύκολα για φυσικό ή πιο έντονο αποτέλεσμα.

Bronze Glow Grip Primer

Primer με δράση grip και χρυσαφένια λάμψη σαν golden hour. Περιέχει γλυκερίνη, υαλουρονικό οξύ και νερό καρύδας για ενυδάτωση και φρεσκάδα.

Τέλος, η Catrice FW25 σε ταξιδεύει στον κόσμο του cozy cocooning με προϊόντα που αγγίζουν όλες τις αισθήσεις σου. Από τις βλεφαρίδες μέχρι τα χείλη και την επιδερμίδα, κάθε επιλογή φέρνει άνεση, λάμψη και ζεστασιά στο look σου και στο μακιγιάζ σου.