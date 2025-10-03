Στη νέα εποχή της μόδας, τα εσώρουχα και οι φόρμες δεν είναι απλώς κομμάτια της γκαρνταρόμπας σου, αλλά ολόκληρη φιλοσοφία ζωής. Από την πρώτη στιγμή που αγγίζουν το δέρμα σου μέχρι την ώρα που βγαίνεις έξω, ζητάς άνεση, ποιότητα και ένα στυλ που να μιλάει για σένα χωρίς να χρειάζεται να πεις κουβέντα. Οι νέες συλλογές που παρουσιάζονται αυτή τη σεζόν αποδεικνύουν ότι η θηλυκότητα μπορεί να είναι ταυτόχρονα κομψή, σύγχρονη και – γιατί όχι; – τολμηρή.

Intimissimi: Θυληκότητα και άνεση

Η νέα συλλογή της Intimissimi για το Φθινόπωρο – Χειμώνα 2025 είναι ένας ύμνος στη θηλυκότητα και την ελευθερία. Με παλέτα που κινείται από ουδέτερα praline και caramel έως Peacock Blue και Dark Burgundy, η συλλογή αποπνέει ρομαντισμό αλλά και τόλμη. Τα κομμάτια της ξεχωρίζουν για την ικανότητά τους να φοριούνται τόσο μέσα όσο και έξω από το σπίτι – από κορσέδες και φορέματα μέχρι knitwear από 100% μαλλί merino. Ειδική μνεία αξίζει στα nightwear και loungewear κομμάτια, που συνδυάζουν σατινέ λεπτομέρειες και πολυτελή υλικά με πρακτικότητα. Η Intimissimi, μέσα από το #intimissimicares project, προβάλλει και τη διαφάνεια στην παραγωγή, δίνοντας στις πελάτισσες πρόσβαση σε πληροφορίες για το εργοστάσιο και τη διαδικασία δημιουργίας κάθε προϊόντος, επιβεβαιώνοντας ότι η κομψότητα μπορεί να έχει και υπεύθυνη πλευρά

Tezenis: Superior Softness

Από την άλλη, η Tezenis παρουσιάζει τη σειρά Superior Softness, όπου η φόρμα μετατρέπεται σε style icon. Η συλλογή ξεχωρίζει για το καινοτόμο ύφασμά της, που αγκαλιάζει το σώμα με μοναδική απαλότητα, προσφέροντας αίσθηση απόλυτης άνεσης και εφαρμογής. Η χρωματική της παλέτα καλύπτει ουδέτερους και έντονους τόνους, δίνοντας επιλογές για minimal chic αλλά και πιο δυναμικές εμφανίσεις. Με hoodie, crew-neck φούτερ, χυτό παντελόνι palazzo και tailored εκδοχές, η σειρά απευθύνεται σε γυναίκες που θέλουν να κινούνται με ευκολία αλλά και στιλ από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις στην εικόνα τους

Με λίγα λόγια, οι δύο συλλογές αποδεικνύουν ότι η μόδα δεν χρειάζεται πλέον να επιλέγει ανάμεσα στην κομψότητα και την άνεση. Με έξυπνο σχεδιασμό, καινοτόμα υλικά και υπεύθυνη παραγωγή, αναδεικνύουν μία νέα εποχή όπου το ρούχο γίνεται σύμμαχος της γυναίκας σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς της. Είτε πρόκειται για ένα βελούδινο κορμάκι, είτε για ένα απαλό hoodie, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: η σύγχρονη γκαρνταρόμπα μπορεί να είναι δυναμική, ευέλικτη και πάντα στιλάτη.