Ένα νέο τραγούδι, μια νέα μελωδία, μια μουσική που ακούς και σε ταξιδεύει είναι η στιγμή που σκέφτεσαι ότι πρόκειται για τη φωνή μιας νέας εποχής! Αυτή ακριβώς είναι η αίσθηση που φέρνει η Jenna Doe με την υπογραφή της Bershka Music. Ένα project που δεν αρκείται απλώς στο να αναδείξει ανερχόμενους καλλιτέχνες, αλλά γίνεται η γέφυρα που ενώνει τη μόδα με τον ήχο μιας γενιάς που θέλει αυθεντικότητα, δυναμισμό και ενέργεια.

Η δύναμη της συνεργασίας

Αρχικά, η Bershka Music έχει ήδη κερδίσει τη θέση της ως πλατφόρμα ανάδειξης νέων ταλέντων μέσα από συνεργασίες με τη Sony Music και το Gallery Sessions. Και τώρα, φέρνει στο προσκήνιο τη Jenna Doe, παρουσιάζοντας αποκλειστικά το νέο της single Tonight I want you. Ένα κομμάτι που δεν αρκείται σε catchy ρεφρέν, αλλά σε βάζει αμέσως στο mood του «εδώ και τώρα». Μια μουσική στιγμή που δεν προσπερνάς, αλλά την κάνεις soundtrack σου.

Ποια είναι η Jenna Doe;

Αν δεν την έχεις ήδη συναντήσει στο TikTok, ετοιμάσου να κολλήσεις. Η Jenna ξεκίνησε μοιράζοντας κομμάτια που μιλούσαν για χωρισμούς, queer ταυτότητα και αυτοανακάλυψη – τραγούδια που έγιναν ύμνοι για μια γενιά που διψά για αλήθεια. Με τα Pink Slips και Shapeshift να έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια streams, έχει ήδη αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέπει τις πιο ωμές στιγμές σε μελωδίες που δεν ξεχνιούνται. Και με το νέο της κομμάτι, δείχνει ότι ήρθε για να μείνει.

Μόδα και μουσική στο ίδιο beat

Η Bershka δεν βλέπει τη μουσική σαν κάτι ξεχωριστό από τη μόδα. Αντίθετα, τη θεωρεί προέκταση της. Σκέψου το σαν ένα κοινό vibe: τα ρούχα που φοράς και το τραγούδι που παίζει στο repeat στο κινητό σου έχουν την ίδια ενέργεια. Η Jenna Doe έρχεται να δώσει ακριβώς αυτό – μια pop ταυτότητα που γίνεται κομμάτι του lifestyle σου, είτε βρίσκεσαι σε βραδινή έξοδο, είτε φτιάχνεις playlist για το επόμενο roadtrip.

Τέλος, η Jenna Doe και η Bershka Music δεν υπόσχονται απλώς νέα κομμάτια, αλλά χτίζουν το σκηνικό για την pop μουσική του μέλλοντος. Κι αν κάτι αξίζει να θυμάσαι, είναι ότι η αυθεντικότητα και η τόλμη πάντα βρίσκουν τρόπο να ακουστούν. Εσύ, είσαι έτοιμη να πατήσεις το play;