Είναι και αυτά τα διαμαντάκια στη ντουλάπα μας που πραγματικά είτε παχύνεις είτε αδυνατίσεις αυτά παραμένουν εκεί! Ένα τέτοιο είναι το μικρό μαύρο φόρεμα ή αλλιώς little black dress! Είναι αυτό το φόρεμα που εκεί που δεν ξέρεις τι να βάλεις είναι η επιλογή σου και για την ακρίβεια είναι η μόνη σου επιλογή. Τι γίνεται όμως όταν το μαύρο φόρεμα είναι τόσο απλό και θέλεις να του δώσεις λίγο χρώμα; Η Calzedonia έρχεται να σε σώσει και εμείς σου παρουσιάζουμε τρια διαφορετικά στυλ ανάλογα με την ώρα για να διαλέξεις εκείνο που σου αρέσει καλύτερα.

Για τη δουλειά

Όσο να πεις στο γραφείο θέλεις κάτι ένα κλικ πιο σοβαρό αλλά εξίσου εντυπωσιακό για αυτό και τα κλασικά, διαχρονικά μοτίβα όπως οι ρίγες, είναι απαραίτητα για τις ηλιόλουστες μέρες της άνοιξης και πάντοτε in fashion. Μέσα στα all-time classics, δεν πρέπει να χάσετε τον στρατηγικό συνδυασμό του Black & White. Εκκεντρικά, με τολμηρά σχέδια ως σπειροειδείς λωρίδες κατά μήκος ολόκληρου του ποδιού ή σε κάθετες πλευρικές λωρίδες σε leather-effect leggings, άλλες φορές. Κομψά, με κλασικά στοιχεία όπως ραφές πίσω και έντονες αντιθέσεις, με μαργαριτάρια και φιόγκους. Δες το γραφείο με άλλο μάτι!

Για τη βόλτα με τις κολλητές

Ψώνια με τις κολλητές ή καφές; Δεν έχει σημαασία αφού αυτή η εποχή αφιερώνεται στους φυσικούς τόνους που αναδεικνύουν τα πόδια χάρη στις διακριτικές και ντελικάτες make-up αποχρώσεις, με καλσόν, λεπτά καλτσάκια, και nude fishnet. Οι κάλτσες που φοριούνται χαλαρά στον αστράγαλο επιστρέφουν, με σχεδόν υπερβολικές πτυχώσεις, φτιαγμένες με διαφανή, glitterie υλικά σε παστέλ χρώματα και μικρά polka-dot μοτίβα, για ιδιαίτερα κομψές και σοφιστικέ εμφανίσεις. Τι λες πάμε για ένα καφεδάκι;

Για ποτάκι με το αγόρι σου

Εδώ πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου να τον εντυπωσιάσεις και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το κλασικό, αλλά και έντονο, αφού το animal print ήταν το must της γκαρνταρόμπας κάθε γυναίκας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 και του ’60. Το λεοπάρ είναι αειθαλές και επανέρχεται στη μόδα ανά δεκαετία, ανανεώνεται, μεταμορφώνεται και προσαρμόζεται στο στυλ της εποχής. Τις τελευταίες σεζόν, έχει γίνει και πάλι επίκαιρο και έχει επεκταθεί και σε καλσόν, leggings και κάλτσες. To animal print έχει μια μοναδική, διαχρονική απήχηση και μπορεί να φορεθεί ως total look ή ως στοιχείο αντίθεσης σε οποιοδήποτε ντύσιμο. Τα leopard, zebra και snakeskin prints δεν προσφέρονται μόνο στους κλασικούς τόνους, αλλά και σε ανανεωμένες εκδοχές τους, με φωτεινά, τολμηρά χρώματα: χωρίς αμφιβολία θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής! Θα τον κάνεις δικό σου απόψε!