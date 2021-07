H εταιρία που έφερε την επανάσταση στην skincare τεχνολογία, γιορτάζει! Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί τα όγδοα γενέθλια της FOREO, του Σουηδικού beauty-tech κολοσσού που είναι… FOR EveryOne! Το πιο ταχέως αναπτυσσόμενο beauty tech brand που.. προσγειώθηκε στην Ελλάδα στα τέλη του 2020, πρόσφατα κατέκτησε την 3η θέση στα πιο δημοφιλή skincare brands στον κόσμο, ενώ σκαρφάλωσε την κορυφή του Tik Tok επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το ‘hottest skincare tool’ του πλανήτη, με πάνω από 160.200.000 προβολές στο Tik Tok προβολές.

Ιδρυμένη από τον οραματιστή Filip Sedic, που έχει κατοχυρώσει πάνω από 200 πατέντες, η FOREO εισέβαλε στην beauty στρατόσφαιρα το 2013 και έχει διαρκώς ανοδική πορεία. Με 1 συσκευή FOREO να πωλείται κάθε 10 δευτερόλεπτα, η μάρκα σύντομα έγινε συνώνυμο του όρου beauty gadget και, παρά το ξέσπασμα της πανδημίας, έχει γνωρίσει αύξηση 30% στις πωλήσεις και διαμορφώνει το μέλλον της ομορφιάς.

«Όταν λανσάραμε το brand το 2013, όλοι γνωρίζαμε ότι είχαμε στα χέρια μας ένα όνειρο κι ένα εκπληκτικό και καινοτόμο προϊόν. Σήμερα, η FOREO είναι παρούσα σε πάνω από 80 χώρες με 3.000 φανταστικούς υπαλλήλους και 30 εκ. πελάτες παγκοσμίως», δήλωσε ο FOREO CEO, Boris Trupcevic. «Έχουμε μία πελατοκεντρική φιλοσοφία και στόχος μας είναι να κατασκευάζουμε προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας με μεγάλη διάρκεια ζωής. Πρόσφατα επικοινωνήσαμε με εκατοντάδες πελάτες μας και χαρήκαμε πολύ όταν μάθαμε ότι οι συσκευές FOREO έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους και ότι χρησιμοποιούν ακόμα συσκευές που αγοράστηκαν πριν 8 χρόνια, αποδεικνύοντας ότι παρά τη συχνή χρήση είναι σαν καινούρια ακόμα».

Με αφορμή τα γενέθλιά της και με βλέμμα πάντα στραμμένο στο μέλλον, η FOREO θα πραγματοποιήσει ένα livestream e-commerce event, μία τάση που αποτελεί το μέλλον του retail. Η ενέργεια θα ονομάζεται SkinposiTVty, θα αποτελείται από μία σειρά broadcast videos που θα προβάλλονται κάθε Παρασκευή στα κανάλια της μάρκας και θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου. Παράλληλα, ειδικές προσφορές θα είναι διαθέσιμες στο foreo.com ενώ το brand θα δώσει στο φανατικό κοινό της μία σειρά από behind the scenes λήψεις για τους ανθρώπους πίσω από το πιο επαναστατικό beauty brand, καθώς και tips για τα προϊόντα FOREO.

Η FOREO δεν είναι ένα ακόμα beauty brand, αλλά ένα hub καινοτομίας – κι αυτό κάνει τη διαφορά. Το premium brand είναι γνωστό για τα τρία hero προϊόντα της: το LUNA 3, το UFO 2 και το BEAR, τρεις ολόγλυκες αλλά παντοδύναμες συσκευές που όλες μαζί πραγματοποιούν ένα πλήρες supercharged facial σε 6 λεπτά, όπως έγραψε η Γαλλική Vogue. Λατρεμένο από celebrities, το LUNA 3 αποτελεί την πιο αποτελεσματική συσκευή καθαρισμού της επιδερμίδας με τα πιο απαλά silicone bristles. Συνδυασμένο με το UFO 2, τη συσκευή που παραδίδει την πιο πρωτοποριακή εμπειρία περιποίησης και το BEAR, τη συσκευή μικρορευμάτων, η επιδερμίδα γίνεται πιο νεανική και λαμπερή μέσα σε λίγα λεπτά.

DID YOU KNOW:

Ανά τον κόσμο, έχουν πουληθεί πάνω από 20 εκ. συσκευές LUNA – μόνο στο προηγούμενο Black Friday πουλήθηκαν πάνω από 2 εκ. LUNA στο foreo.com

Η σειρά LUNA θεωρείται «η Apple του skincare industry» και ο ανταγωνισμός έχει προσπαθήσει πολλές φορές να αντιγράψει το σχεδιασμό της – χωρίς επιτυχία, αφού η αυθεντική συσκευή LUNA είναι η πιο δυνατή και αποτελεσματική συσκευή καθαρισμού προσώπου στον κόσμο

Η FOREO έχει βραβευθεί 225 φορές ανά τον κόσμο (και την Ελλάδα!) για τα προϊόντα της: https://www.foreo.com/mysa/putting-foreos-award-winning-designs-in-focus/

