Ξέρετε τι είναι πολύ τάση φέτος στο μακιγιάζ; Η περιβαλλοντική συνείδηση! Πως γίνεται να είμαστε όμορφες ενώ επιβαρύνουμε και άλλο τον πλανήτη μας; Γι’ αυτό, έχουμε αλλάξει τις συνήθειές μας και επιλέγουμε Clean Beauty, δηλαδή προϊόντα ομορφιάς που σέβονται το περιβάλλον.

Θα απολαμβάνουμε έτσι, τα αγαπημένα μας καλλυντικά προϊόντα χωρίς τύψεις.

Τόσο στις νέες προσθήκες της βασικής σειράς όσο και στα δημοφιλή bestseller, η essence προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία σε Clean Beauty φόρμουλες και vegan προϊόντα. Στα προϊόντα που έχουν τη σήμανση Clean Beauty, αποφεύγεται η χρήση PEGs, parabens και μικροπλαστικών σωματιδίων και ταυτόχρονα χρησιμοποιείται υψηλό ποσοστό φυσικών συστατικών.

Επιπλέον, υποστηρίζεται η παραγωγή βιώσιμου φοινικέλαιου και φυσικά όλα τα προϊόντα είναι εγγυημένα cruelty free!

Η βασική σειρά της essence Άνοιξη/ Καλοκαίρι 2021, που κυκλοφορεί τώρα στα καταστήματα, προσφέρει πολλά νέα, ακαταμάχητα προϊόντα που θα αναδείξουν τα χαρακτηριστικά σας και θα δώσουν ένταση στο βλέμμα.

Χωρίς ενοχές και περιττά συστατικά, δημιουργούμε ένα υπέροχο Clean Beauty μακιγιάζ σε μόλις 7 βήματα:

1. Προετοιμάζουμε την επιδερμίδα

Ξεκινάμε το μακιγιάζ μας με το HELLO, GOOD STUFF! FACE OIL, από 94% φυσικά συστατικά, που ενυδατώνει εντατικά, θρέφει και αναζωογονεί το δέρμα χάρη στο έλαιο τριαντάφυλλου που περιέχει.

Με 2% περιεκτικότητα σε σκουαλένιο, το vegan λάδι προσώπου κάνει το δέρμα μαλακό και απαλό.

Αυτό το πολυχρηστικό λάδι είναι ιδανικό για όλους τους τύπους δέρματος ως μέρος της καθημερινής φροντίδας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως primer.

2. Η τέλεια βάση

Πάμε να δημιουργήσουμε την τέλεια βάση. Στόχος μας; μία ομοιόμορφη επιδερμίδα. Θα τον πετύχουμε με το δημοφιλές και πλέον αναβαθμισμένο STAY ALL

DAY 16H FOUNDATION που είναι πλέον απαλλαγμένο από σιλικόνες, parabens, μικροπλαστικά σωματίδια, αλκοόλ, αρώματα και έλαια και χαρίζει μεσαία έως υψηλή κάλυψη.

Επιπλέον, είναι αδιάβροχο και δεν μεταφέρεται ακόμη και όταν φοράμε μάσκα!

3. Κάλυψη ατελειών

Στη συνέχεια, απλώνουμε σε στρατηγικά σημεία το SKIN LOVIN ‘CONCEALER για να βελτιώσουμε τυχόν ατέλειες. Είναι ιδανικό για ευαίσθητα δέρματα και

έχει ήπια φόρμουλα.

Επίσης, η υφή του είναι μόλις αισθητή και θρέφει το δέρμα με ενυδατική αλόη βέρα.

Σφραγίζουμε την βάση μας με πούδρα. Η SKIN LOVIN’ MINERAL POWDER παρέχει ματ, θολό φινίρισμα χωρίς να βαραίνει το δέρμα, ώστε η επιδερμίδα μας θα δείχνει φυσική και λεία!

4. Δίνουμε ένταση στα μάτια

Φτιάχνουμε τα πιο ωραία eye make-up looks με την υπέροχη παλέτα σκιών OUT IN THE WILD «Don’t stop blooming».

Με 12 αποχρώσεις από ματ μέχρι μεταλλικά φινιρίσματα που κυμαίνονται από διακριτικό μπεζ και κομψό ροζέ μέχρι βαθύ κόκκινο του τριαντάφυλλου και μυστηριώδες ανθρακί δεν θα μπορείτε να διαλέξετε πιο look να πρωτο-δημιουργήσετε!

5. Δίνουμε όγκο στις βλεφαρίδες

Χαρίζουμε τον όγκο που θέλουμε στις βλεφαρίδες μας, ακόμη και εάν έχουμε μικρές και αραιές.

Με τις LASH LIKE A BOSS FALSE LASHES, φυσικά. Θα τις βρούμε σε 4 vegan εκδοχές -από φυσικό μέχρι δραματικό αποτέλεσμα- για να διαλέξουμε την ιδανική για εμάς!

6. Δίνουμε στα χείλη μας το lip filler εφέ

Ενέσεις lip filler; Δεν χρειάζεται, καθώς υπάρχει το what the fake! PLUMPING LIP FILLER που χαρίζει πλούσια χείλη με όγκο.

Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό οξύ και βιταμίνη Ε εξομαλύνει ορατά τις μικρές γραμμές, κάνει τα χείλη μας να φαίνονται πιο γεμάτα αφήνοντας πίσω του ένα πανέμορφο γυαλιστερό φινίρισμα.

Επιπλέον, ενυδατώνει και δίνει ένα ευχάριστο cooling εφέ.

7. Τονίζουμε την κορνίζα τον ματιών μας – τα φρύδια μας

Τα ωραία και φυσικά φρύδια είναι το must σε κάθε make-up look.

Με τις δύο άκρες του, το BROW POWDER & DEFINE PEN συνδυάζει ένα ακριβές σχήμα και ένα φυσικό γέμισμα. Το τριγωνικό στυλό είναι ιδανικό για ένα απαλό περίγραμμα φρυδιών και σχεδίαση λεπτών γραμμών.