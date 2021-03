Την περασμένη εβδομάδα, δοκιμάσαμε πολλές νέα προϊόντα που λάνσαραν τα αγαπημένα μας brands. Μερικά από αυτά, τα ξεχωρίσαμε και μοιραζόμαστε μαζί σας τις εντυπώσεις μας.

Αγαπημένα προϊόντα που ξεχωρίσαμε την εβδομάδα που πέρασε

Ομορφιά και ενυδάτωση της επιδερμίδας με φυτικά συστατικά από την Skinlabo

Υπάρχουν καλλυντικά που περιποιούνται την επιδερμίδα μας, ενώ μας ομορφαίνουν; Υπάρχουν και είναι Made in Italty!

H Skinlabo, είναι το πρώτο Ιταλικό digital cosmetics brand, το οποίο απευθύνεται κατευθείαν στον καταναλωτή και του προσφέρει μια μοναδική ιταλική εμπειρία skin care προϊόντων υψηλής ποιότητας. Βασική επιθυμία των ιδρυτών είναι να κάνουν την ποιοτική φροντίδα της επιδερμίδας προσιτή σε όλους με τον ταχύτερο τρόπο. Προϊόντα, φτιαγμένα σε ιταλικά εργαστήρια, για το πρόσωπο και το σώμα, με συστατικά που βοηθάνε τη σωστή ενυδάτωση, την αντιγήρανση και την υγειή όψη του δέρματος.

Τώρα, πιστή στην καινοτόμα φιλοσοφία της, η Skinlabo ευρύνει την γκάμα των προϊόντων της, λανσάροντας την πρώτη σειρά Make Up, την οποία δοκιμάσαμε και δημιουργήσαμε το τέλειο καθημερινό λουκ, χωρίς να νιώσουμε ούτε στιγμή την επιδερμίδα μας να αφυδατώνεται. Τα προϊόντα της σειράς περιέχουν δραστικά και φυτικά συστατικά, και είναι σχεδιασμένα για να προσφέρουν ένα φυσικό αποτέλεσμα, ενώ παράλληλα φροντίζουν και ενυδατώνουν το δέρμα.

Ανακάλυψε τη νέα σειρά SKINLABO MAKE UP :

VOLUME FINALE MASCARA EXTRA CARE

PAPARAZZI EFFECT LIP PLUMPER

VOLUMIZING SILKY NUDE PARADISO

VOLUMIZING MATTE ROUGE INFERNO

Προστασία της επιδερμίδας από τους ρύπους και το Blue Light με ένα ψέκασμα

Ακόμη και εάν περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι μας, η επιδερμίδα μας εξακολουθεί να είναι εκτεθειμένη στους εσωτερικούς ρύπους, όπως είναι τα αιωρούμενα σωματίδια σκόνης, ο καπνός από το τζάκι ή το τσιγάρο και οι εκπεμπόμενοι ρύποι είτε από συσκευές υγραερίου στην κουζίνα είτε από συσκευές θέρμανσης, όπως τζάκια, σόμπες κλπ.

Επίσης, η καθημερινή πολύωρη έκθεση στο λεγόμενο blue light, το μπλε φως ή ορατό φως υψηλής ενέργειας, που εκπέμπουν οι οθόνες των ψηφιακών

ηλεκτρονικών συσκευών και, ως γνωστόν, παίζει σημαντικό ρόλο στην πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: η προστασία της επιδερμίδας μας παραμένει εξαιρετικά σημαντική!

Ευτυχώς, η The Body Shop έχει τη λύση! Το νέο Bouncy Jelly Mist από τη σειρά Drops of YouthTM της The Body Shop, προστατεύει την επιδερμίδα του προσώπου τόσο από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ρύπους όσο και από τις επιπτώσεις του blue light. Με προηγμένη σύνθεση που περιέχει 96% συστατικά φυσικής προέλευσης και βλαστοκύτταρα έντελβαϊς από τις Ιταλικές Άλπεις, αυτό το ανάλαφρο ενυδατικό spray προσώπου προσφέρει στην επιδερμίδα προστασία, αναζωογόνηση και ενυδάτωση που διαρκεί έως και 24 ώρες!

Βρείτε το στο www.thebodyshop.gr

Το ανοιξιάτικο άρωμα του Μαρτίου

Μυρίσαμε το νέο Eau Capitale και καταλήξαμε αμέσως πως πρόκειται για το – κυριολεκτικά και μεταφορικά – άρωμα του Μαρτίου. Το eau de parfum της diptyque που αποτελεί ωδή στο Παρίσι, επιστρέφει με μια νέα μεθυστική εκδοχή του. Ταιριάζει τόσο πολύ στην Άνοιξη, που θα το φοράμε κάθε μέρα.

Ταυτόχρονα, κυκλοφόρησε και το Eau Capitale Hair Mist. Είναι γνωστό ότι δεν πρέπει να ψεκάζουμε τα μαλλιά μας με άρωμα, λόγω του αλκοόλ. Γι΄ αυτό, το νέο hair mist της diptyque, τυλίγει τα μαλλιά σε ένα αρωματικό πέπλο, ενώ διαθέτοντας σύνθεση εμπλουτισμένη με θρεπτικό και προστατευτικό έλαιο καμέλιας, αρωματίζει και ταυτόχρονα περιποιείται τα μαλλιά.

Tip: Συνδυάζοντας και το Eau Capitale και το Eau Capitale Hair Mist, πετυχαίνετε μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση του αρώματος.

Το μυστικό για αψεγάδιαστο eye make-up με ένα πέρασμα

Παιδεύεσαι με τα 100 πινέλα σκιάς, το ‘σβήσιμο’ και την σκιά που απλώνεται παντού όταν πας να βάψεις τα μάτια σου; Ξέρουμε πως είναι! Γι’ αυτό, η νέα συλλογή με σκιές σε κρέμας Always On Cream Shadow της Smashbox, μας έλυσε τα χέρια. Εύκολα μονοχρωματικά λουκ ματιών – μόνο με τα δάχτυλά μας!

Η συλλογή περιλαμβάνει 15 κρεμώδεις σκιές, εμπλουτισμένες με primer, που προσφέρουν βελούδινο, ματ, έντονο αποτέλεσμα που διαρκεί. Μπορείτε να επιλέξετε από έντονες αποχρώσεις, μέχρι πιο φυσικές ή μπορείτε να τις αναμείξετε με στόχο να δημιουργήσετε τη δική σας απόχρωση. Ακόμη προσφέρουν:

• Έντονη απόδοση χρώματος, που δεν ξεθωριάζει και διαρκεί για 24 ώρες

• Υφή mousse, δε δημιουργεί γραμμές και παραμένει σταθερή έως και 24 ώρες

• Ιδανική σκιά ματιών για μονοχρωματικά looks

Ξέχνα το foundation – Η απάντηση βρίσκεται στα tinted moisturizers

Ας το παραδεχτούμε – το foundation είναι πλέον λίγο παράταιρο στις μέρες μας. Δεν το χρησιμοποιούμε όσο πριν επειδή δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε την επιδερμίδα μας χωρίς λόγο, ωστόσο θέλουμε ταυτόχρονα να δείχνει αψεγάδιαστο το δέρμα μας. Η λύση βρίσκεται στα tinted moisturizers: all-in-one, ενισχυμένες ενυδατικές κρέμες, εμπλουτισμένες με χρώμα και primer!

Συγκεκριμένα, ξεχωρίσαμε το Halo Healthy Glow All-in-One Tinted Moisturizer της Smashbox. Η ανάλαφρη, oil-free, επαναστατική σύνθεσή της, προσφέρει ένα φυσικό, λαμπερό αποτέλεσμα κάλυψης, ενώ παράλληλα ενυδατώνει και προστατεύει την επιδερμίδα για 24ώρες.

• Αποτελείται κατά 81% από θρεπτικά για την επιδερμίδα συστατικά, όπως εκχύλισμα από τριαντάφυλλο, υαλορουνικό οξύ, νιασιναμίδη, goji berries, χρυσό και πεπτίδια για ενυδάτωση, περιποίηση και προστασία της επιδερμίδας.

• Εμπλουτισμένη με SPF25, ώστε να παρέχει καθημερινή προστασία από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, από τον ήλιο και από μελλοντικά σημάδια γήρανσης.

• Η σύνθεση της είναι ανθεκτική στην υγρασία και τον ιδρώτα, δε δημιουργεί γραμμές και παραμένει σταθερή.

Διόρθωσε τα σημάδια που προκαλούν 30 μέρες κακού ύπνου σε μόλις 3 βράδια!

Για πρώτη φορά, οι χημικοί της Kiehl’s αποκάλυψαν τη βιολογική επίπτωση της έλλειψης ύπνου στην επιδερμίδα, πραγματοποιώντας μια πρωτοποριακή μελέτη, για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου στην επιδερμίδα. Η μελέτη έδειξε ότι η χρήση του Midnight Recovery Concentrate το βράδυ καταπολεμά όλα τα σημάδια γήρανσης που σχετίζονται με την έλλειψη ύπνου, βελτιώνει τη λάμψη και την υφή και μειώνει τις λεπτές γραμμές. Και όλα αυτά μόλις μετά από 3 νύχτες εφαρμογής!

Το Midnight Recovery Concentrate, το οποίο οι πιστές πελάτισσες αποκαλούν «μαγικό» έλαιο νύχτας, λανσαρίστηκε για πρώτη φορά το 2010. Έκτοτε έχει κερδίσει πάνω από 56 βραβεία ομορφιάς και έχει γίνει τόσο δημοφιλές που, κάθε λεπτό, πωλούνται δύο MRC στον κόσμο. Αποτελώντας ένα από τα πρώτα έλαια προσώπου στην αγορά, το εξαιρετικά ανάλαφρο MRC περιέχει υψηλή συγκέντρωση εκχυλισμάτων βοτάνων, όπως έλαιο νυχτολούλουδου, αιθέριο έλαιο λεβάντας και σκουαλάνιο.

To LIPIKAR BAUME AP+M µε νέα συσκευασία που σέβεται το περιβάλλον.

Η La Roche-Posay, πιστή στην αποστολή της να είναι κάθε χρόνο ένα βήμα πιο κοντά στο περιβάλλον εντείνει και φέτος τους στόχους της σε πλήρη εναρμονισμό µε το πρόγραµµα βιωσιμότητας του Ομίλου L’Oréal, « L’ Oréal For The Future » (διαβάστε περισσότερα εδώ).

Έτσι, λοιπόν, στο πλαίσιο του νέου φιλόδοξου προγράµµατος, η La Roche-Posay επανασχεδιάζει τη συσκευασία του εµβληµατικού προϊόντος LIPIKAR BAUME AP+M της σειράς LIPIKAR , περιποίησης και καθαρισμού σώματος.

Το νέο eco tube LIPIKAR BAUME AP+M των 200ml είναι κατασκευασμένο από χαρτόνι, χρησιμοποιώντας 45% λιγότερο πλαστικό σε σχέση µε τη προηγούμενη πλαστική συσκευασία. Συγκεκριμένα, η συσκευασία των 400ml του Lipikar Baume AP+M είναι πλέον κατασκευασμένη από 100% ανακυκλωµένο πλαστικό µε εξαίρεση το pump του προιόντος.

Η La Roche-Posay επιδιώκει να υποστηρίξει µε αυτόν τον τρόπο την υπεύθυνη διαχείριση των δασών σεβόμενη τον άνθρωπo και το περιβάλλον.

Ταυτόχρονα όλη η σειρά Care του Lipikar παρασκευάζεται πλέον από ανακυκλωµένο πλαστικό.

Παράλληλα, η La Roche-posay δίνει μεγάλη έμφαση και στη διαδικασία παραγωγής του LIPIKAR BAUME AP+M διασφαλίζοντας ότι όλο το νερό που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προιόντος επιστρέφεται σε ειδικό εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού αλλά και όλη η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Λίγα λόγια για το LIPIKAR Baume AP+M

Το LIPIKAR Baume AP+M είναι ένα προϊόν που εξισορροπεί το μικροβίωμα της επιδερμίδας. Μετά τη χρήση του, το δέρμα καταπραΰνεται άμεσα και ο κνησμός υποχωρεί αρκετά. Παράλληλα µε την αποτελεσματικότητά του ενάντια στις υποτροπές, η χρήση του αραιώνει τις εξάρσεις ξηρότητας. Η σύνθεσή του είναι κατάλληλη για βρέφη, παιδιά, ενήλικες ακόμα και νεογνά µε πολύ ξηρό δέρμα µε τάση ατοπίας ή δέρμα µε τάση αλλεργίας.

Η σύνθεσή του περιλαμβάνει:

AQUA POSAE FILIFORMIS: επανεξισορροπεί το µικροβίωμα αναστέλλοντας την ανάπτυξη του σταφυλόκοκκου.

επανεξισορροπεί το µικροβίωμα αναστέλλοντας την ανάπτυξη του σταφυλόκοκκου. MICRORESYL: προλαµβάνει την υπερβολική εξάπλωση του σταφυλόκοκκου, μειώνοντας την ανθεκτικότητα του βακτηρίου και αναστέλλοντας τον σχηματισμό βιο-φιλµ.

προλαµβάνει την υπερβολική εξάπλωση του σταφυλόκοκκου, μειώνοντας την ανθεκτικότητα του βακτηρίου και αναστέλλοντας τον σχηματισμό βιο-φιλµ. ΒΟΥΤΥΡΟ ΚΑΡΙΤΕ: αποκαθιστά τον επιδερμικό φραγμό.

αποκαθιστά τον επιδερμικό φραγμό. ΝΙΑΣΙΝΑΜΙOΗ: μειώνει τον ερεθισμό, την ερυθρότητα και τον κνησμό.

μειώνει τον ερεθισμό, την ερυθρότητα και τον κνησμό. ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΝΕΡΟ LA ROCHE-POSAY: προσφέρει καταπράυνση και ενισχύει τις φυσικές άμυνες του δέρµατος.

Εσείς ποιο θα πρωτοβάλετε στο ηλεκτρονικό σας καλάθι;